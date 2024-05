バーニーさんの孫娘サラ・シッチャーマンさん(Sarah Sicherman)によると、バーニーさんとマージョリーさんは約9年前、入居している高齢者介護施設の仮装パーティで出会ったそうだ。初 デート は、バーニーさんのひ孫の1人が生まれた日だったという。亡くなった元妻バーニスさん(Bernice)と65年連れ添ったバーニーさんから、再婚の話を聞いたサラさんは、「一緒に時間を共有できる相手が祖父に見つかり、私たちは大喜びしました。特に、パンデミック時に互いに支え合う相手がいて、本当に幸運でしたね。しかし 結婚 せず、そのままマージョリーさんと一緒に余生を過ごすと思っていましたので、驚きましたね」と当時を振り返る。1999年に夫だったモリスさん(Morris)に先立たれたマージョリーさんは、 結婚 することはもうないだろうと考えていた。しかしバーニーさんと 出会い 、「信じられないほど特別な人が、再び目の前に現れたんです」と運命を感じたそうだ。バーニーさんとマージョリーさんの 結婚 式は入居している高齢者介護施設で行われ、2人は家族や友人、他の入居者たちから盛大な祝福を受けた。 結婚 式を執り行ったラビ(ユダヤ教の神職者)のア ダム ・ウォールバーグさん(Adam Wohlberg)は、「最近、私が執り行う 結婚 式の新郎新婦は、ほとんどが マッチングアプリ で出会っています。しかしこのご夫妻は、まさに昔ながらの自然な 出会い ですね。同じ建物に住んでいて、たまたま出会って恋に落ちたのです」と、2人の 出会い が珍しいものだと話す。長年、バーニーさんとマージョリーさんを見守ってきたというア ダム さんによると、2人は 結婚 式を挙げるつもりではなかったという。しかし交際を続けるにつれて、ただの親しい友人ではなく、夫と妻という関係を意識し始めた。そして最終的に、正しい手順を踏んで夫婦になることを決断した。ラビとしてア ダム さんは通常、 結婚 式で新郎新婦にアドバイスの言葉を送るそうだが、2人がすでに一生分の知恵や経験を持っていたこともあってアドバイスは送らなかったという。90歳を超えてから惹かれ合った2人だが、数十年前に同じペンシルベニア大学に通っており、キャンパスですれ違っていた可能性が高いことが分かった。しかし、それぞれ違う学部で異なる学位を学んでいたため、当時はお互いのことを知らずに過ごしていたそうだ。また2人の年齢は合わせて202歳であり、これは「 結婚 する2人の合計年齢が最も高いカップル(Oldest couple to marry aggregate age)」の ギネス世界記録 を更新しているため、申請中だという。現在の記録は2015年に登録された、イギリスのドリーン・カービーさん(Doreen Kirby)とジョージ・カービーさん(George Kirby)夫妻で、挙式した時点でジョージさんは103歳、ドリーンさんは91歳で、記録は194歳だった。バーニーさんとマージョリーさんは、申請が正式に認められるのを楽しみにしているという。共に100歳を超える2人の 結婚 が多数の メディア に報じられると、「おめでとう!」「素敵な話だね」「私にもまだまだ時間がありそう」「愛に年齢は関係ないね」など、お祝いのコメントが集まった。画像は『People.com 「Man, 100, and Woman, 102, Get Married in Retirement Home Where They Met: ‘Lucky to Have Found Each Other’」(PHOTO: SARAH SICHERMAN)』『fox8news X「‘We fell in love with each other’: 100, 102-year-olds get married at Ohio assisted living facility」』『BBC News 「Derby couple marry in hospital ceremony after cancer diagnosis」(UHDB)』『VUMC Voice 「Holding hands one more time: Compassion and collaboration allow couple to spend the most precious time together」(Photo submitted by the family)』より(TechinsightJapan編集部 iruy)