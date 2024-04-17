（ＣＮＮ）イランが週末に実施したイスラエルへの大規模攻撃を受け、米国がイランに対して新たな制裁を発動することがわかった。サリバン大統領補佐官（国家安全保障担当）が明らかにした。サリバン氏は声明で、イランイスラエルに対して行った前代未聞の攻撃を受けて、バイデン大統領が先進７カ国（Ｇ７）を含む同盟国や有志国、議会の民主党と共和党の指導部と広範な調整を行っていると説明。「数日中に、米国はイランに対して