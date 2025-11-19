脱走を試みた者を発見した場合、指揮官がその場で即決処刑・処理し、事後報告してもよいと規定されている」海外に派遣された北朝鮮IT労働者の実情に詳しい対北朝鮮情報筋が語ったこの一言は、自由の一切を奪われ、金正恩総書記による“1号方針”のもとで任務を遂行する彼らの過酷な実態を如実に示している。（参考記事：北朝鮮の１５歳少女「見せしめ強制体験」の生々しい場面）韓国デイリーNKは複数の情報筋を通じ、北朝鮮IT労