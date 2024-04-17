◇MLB ドジャース 6-2 ナショナルズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手は17日、「2番・指名打者」として先発出場。この日5打数2安打、得点圏で3度打席が回りますが、いずれも凡打に倒れました。初回、先頭のベッツ選手がヒットで出塁すると、続く大谷選手もレフトへ華麗な流し打ちを見せ、ノーアウト1・2塁にチャンスを広げます。3番のフリーマン選手は四球を選び満塁のチャンスを迎えると、4番のテオ