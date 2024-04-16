U-23日本代表は現地４月16日、カタールで開催されているU-23アジアカップ（パリ五輪のアジア最終予選を兼ねる）のグループステージ初戦で中国と対戦している。立ち上がりから押し気味に進める日本は８分、さっそく先制点を奪う。右サイドからの崩しで、山田楓喜のクロスに反応したのは松木玖生。自慢の左足で押し込んだ。【動画】山田楓喜のクロスから松木玖生が先制弾！試合を中継する『DAZN』で解説を務める元日本代表MFの