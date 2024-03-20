◆米大リーグドジャースーパドレス（２０日・韓国ソウル＝高尺スカイドーム）ドジャースとパドレスは２０日、開幕戦のロースター各２６人を発表した。ドジャースは指名打者の大谷翔平投手（２９）、２１日の第２戦で先発する山本由伸投手（２５）に加え、開幕投手のグラスノー、ＭＶＰ受賞経験のあるベッツ、フリーマンらが順当にメンバー入り。パドレスも開幕投手を務めるダルビッシュ有投手（３７）、腰の張りから復活した