集団性的暴行容疑などで実刑を言い渡されていた歌手チョン・ジュニョンが１９日午前、全羅南道（チョルラナムド）木浦（モクポ）刑務所で刑期を終えて出所した。チョン・ジュニョンは黒色の帽子とマスクで顔を完全に隠して刑務所の外に姿を表わした。取材陣と相対したが何も語らず現場を離れた。チョン・ジュニョンはバンド「ＦＴＩＳＬＡＮＤ」の元メンバー、チェ・ジョンフンと２０２０年９月に酒に酔った女性たちを集団性暴行し