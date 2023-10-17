堀ちえみ（56）が17日、インスタグラムを更新。自身のコンサートのチケットを経費で購入したり、社員にチケット購入を迫るなどの行為で、夫が社長を解任されたなどとした、16日の「女性自身」電子版の報道を全面否定した。堀は今年2月に東京、4月に大阪でデビュー40周年記念ライブ「Chiemi Hori 40th＋1Anniversary Live〜ちえみちゃん祭り2023〜」を開催。そのチケットを夫が会社の経費を使って購入し、人に配るなどの公私混同が