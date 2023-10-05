山梨県大月市議会は４日、亀井好延市議（６８）が決算審査特別委員会や議員定例懇談会に出席する前に、議員控室で飲酒していたことを明らかにした。亀井氏は同日午後、奥脇一夫議長あてに議員辞職願を提出した。市議会は５日午後、議会運営委員会を開いて対応を協議する。奥脇議長らによると、亀井氏は茶で薄めた芋焼酎をペットボトル（５００ミリ・リットル）に入れて議員控室に持ち込み、委員会（９月２１日、２２日）や懇