睡眠時間や生活リズムがメンタルヘルスに影響を及ぼすことはこれまでの研究で指摘されていましたが、新たに「食事をする時間がメンタルヘルスに影響を与え、うつ病の発症リスクを左右する」という研究結果が発表されました。Daytime eating prevents mood vulnerability in night work | PNAShttps://doi.org/10.1073/pnas.2206348119The Time of Day You Eat Could Make a Difference to Your Mental Health : ScienceAlerthttps: