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Daytime eating prevents mood vulnerability in night work | PNAS
https://doi.org/10.1073/pnas.2206348119
The Time of Day You Eat Could Make a Difference to Your Mental Health : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/the-time-of-day-you-eat-could-make-a-difference-to-your-mental-health
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