世界平和統一家庭連合（旧統一教会）が、公式サイトに「全国拉致監禁・強制改宗被害者の会がＴＢＳ『ＮＥＷＳＤＩＧ』に抗議文を提出」との文書を掲載している。抗議文は、全国拉致監禁・強制改宗被害者の会の後藤徹氏によるもの。同局の「報道特集」が先月２７日、「?元信者?妻たちが語る旧統一教会の実態」と題した特集を報じたことについて、後藤氏が出演した５人の元信者のうちの一人から「拉致監禁、脱会強要という異
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