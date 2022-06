太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて海面水温が平年より低い状態が続く「ラニーニャ現象」の影響により、オーストラリア東部で大規模な洪水が発生しています。気候学者はラニーニャ現象が「3年は続くだろう」と予測し、その原因について考察しています。Rare ‘triple’ La Niña climate event looks likely - what does the future hold?https://doi.org/10.1038/d41586-022-01668-12022年にはラニーニャ現象