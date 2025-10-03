彼女の希望をかなえてあげたいと思っている男性でも、その内容によっては気分が萎えてしまうこともあるようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに「『これだから女は…！』と男性が面倒臭く感じる彼女のワガママ」をご紹介します。【１】ずっとしゃべりっぱなしで、人の言うことに耳を傾けない「お互い心を通わせるようないい関係が築けると思えない」（３０代男性）など、人の話を聞かない彼女だと、将