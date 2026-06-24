２０２５大阪・関西万博　リボーンチャレンジ出展企業　未来の展示物「新開発製品　製品化第二号」誕生

大阪信用金庫

大阪信用金庫（理事長 高井嘉津義）は、大阪商工会議所と共同で、大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオン内「リボーンチャレンジ展示スペース」において、社会課題を解決する市場性の高い製品を開発することを目的に、19グループ・73社の企業の参画のもと、試作品等を展示しました。今回、そのうちの一社であるプリマール株式会社により、未来の展示物「新開発製品 製品化第二号」が誕生しました。

化粧品受託開発製造のプリマール株式会社（本社：大阪府摂津市、代表取締役社長：西 陽介）は、万博で披露した独自技術「脱酸素製法(R)」の量産体制を確立し、2026年7月中旬より「デオキシ 鮮度コスメ」のODM供給を開始します。「脱酸素製法(R)」は、製造工程内および容器内の酸素接触を抑制する同社独自の一貫製法です。酸化や香りの劣化を抑えることで、ビタミン類や天然香料など、デリケートな成分を活かした高付加価値化粧品の開発に貢献します。

＜製品・企業概要＞

社名 ：プリマール株式会社

代表者 ：代表取締役社長 西 陽介

本社所在地：大阪府摂津市鳥飼下3-2-9

事業内容 ：化粧品・医薬部外品の受託製造、ODM/OEM事業

脱酸素製法の仕組み1週間で3000名が来場