境界侵入検知・防止市場は、2025年に48億9,900万米ドルと推定され、2036年までに102億616万米ドルに達すると予測されています。2026年から2036年の予測期間中、年平均成長率は6.9％

境界侵入検知・防止市場は、2025年に48億9,900万米ドルと推定され、2036年までに102億616万米ドルに達すると予測されています。2026年から2036年の予測期間中、年平均成長率は6.9％