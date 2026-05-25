低速電気自動車市場調査レポート｜CAGR22.5%成長加速・2035年776億米ドル到達見通し・次世代モビリティ革新トレンド分析 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
低速電気自動車市場は、2025年の84億米ドルから2035年には776億米ドルへ到達すると予測されており、2026年から2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）22.5％という極めて高い成長が見込まれています。世界的な脱炭素政策の強化、自動車排ガス規制の厳格化、都市部における短距離モビリティ需要の拡大が、市場拡大を後押ししています。特に低速EVは、従来のガソリン車と比較して運用コストが低く、静音性やメンテナンス効率にも優れていることから、住宅地、観光地、空港、大学キャンパス、工場、ゴルフ場など多様な用途で導入が加速しています。加えて、企業や自治体によるカーボンニュートラル目標への対応が進む中、低速EVは“次世代都市交通インフラ”として存在感を高めています。
バッテリー技術革新が低速低速電気自動車市場の競争構造を変革
低速電気自動車市場において、バッテリー技術の進化は市場成長を左右する最重要要素となっています。現在はリチウムイオン電池が主流ですが、近年では亜鉛空気電池、ニッケル系電池、溶融塩電池など次世代バッテリーへの研究開発投資も急速に拡大しています。2010年から2022年にかけてEVバッテリー価格は約89％低下しており、これが低速EVの価格競争力向上に直結しています。また、1回充電あたりの走行距離は2015年比で約40％向上しており、短距離移動だけでなく商業利用領域でも採用が拡大しています。さらに、回生ブレーキ技術やエネルギー管理システムの進歩により、エネルギー効率も大幅に改善されており、今後は商業施設や物流拠点向けの導入需要も高まる見通しです。
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EV普及政策とインフラ投資が市場拡大を強力に後押し
世界各国でEV普及政策が加速する中、低速電気自動車市場にも大きな追い風が吹いています。30カ国以上がEV購入補助金、税制優遇、充電インフラ支援策を導入しており、EV関連産業への投資競争が本格化しています。2022年時点で世界の公共充電ステーション数は100万カ所を突破し、再生可能エネルギーとの連携も進展しています。特に太陽光・風力発電市場は過去5年間で50％以上成長しており、EV向けクリーン電力供給体制が整備されつつあります。また、企業によるEVフリート導入も拡大しており、2025年までに約50％の企業が社用車のEV化を検討しているとされています。このような政府・民間双方からの投資拡大が、低速EV市場の長期成長を支える重要な基盤となっています。
市場シナリオ詳細
● 2035年までに市場規模776億米ドル到達予測
● 2026年～2035年のCAGRは22.5％
● EVバッテリー価格は2010年比で89％低下
● EV平均走行距離は2015年比で40％向上
● 世界の公共充電ステーション数は100万カ所超
● 30カ国以上がEV補助金・税制優遇制度を導入
● 企業フリートEV化需要が急増
● ゴルフ場・観光施設・工場向け需要が拡大
● 日本では高齢化社会対応モビリティとして需要増加
● AI・IoT・ADAS統合によるスマートEV開発が加速
● 北米市場が次期成長エリアとして注目
● アジア太平洋地域が現在の最大市場シェアを維持
日本市場で低速電気自動車への注目が高まる理由と事業機会
日本市場では、高齢化社会の進行、地域交通インフラ不足、カーボンニュートラル政策推進を背景に、低速電気自動車市場への注目が急速に高まっています。特に地方自治体では、高齢者向け移動支援や観光地周遊モビリティとして低速EV導入が進んでいます。日本政府は2050年カーボンニュートラル実現を掲げており、2035年までに新車販売を電動車中心へ移行する方針を打ち出しています。さらに、日本国内では物流ラストワンマイル配送やスマートシティ実証プロジェクト向けに小型EV需要が増加しています。ゴルフ場、リゾート施設、空港、工場内輸送など限定エリア用途でも導入メリットが高く、燃料費削減、静音化、CO2削減効果が企業価値向上に直結しています。特に日本企業はESG投資への対応を強化しているため、低速EV関連市場は今後大きな投資対象になる可能性があります。
バッテリー技術革新が低速低速電気自動車市場の競争構造を変革
低速電気自動車市場において、バッテリー技術の進化は市場成長を左右する最重要要素となっています。現在はリチウムイオン電池が主流ですが、近年では亜鉛空気電池、ニッケル系電池、溶融塩電池など次世代バッテリーへの研究開発投資も急速に拡大しています。2010年から2022年にかけてEVバッテリー価格は約89％低下しており、これが低速EVの価格競争力向上に直結しています。また、1回充電あたりの走行距離は2015年比で約40％向上しており、短距離移動だけでなく商業利用領域でも採用が拡大しています。さらに、回生ブレーキ技術やエネルギー管理システムの進歩により、エネルギー効率も大幅に改善されており、今後は商業施設や物流拠点向けの導入需要も高まる見通しです。
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EV普及政策とインフラ投資が市場拡大を強力に後押し
世界各国でEV普及政策が加速する中、低速電気自動車市場にも大きな追い風が吹いています。30カ国以上がEV購入補助金、税制優遇、充電インフラ支援策を導入しており、EV関連産業への投資競争が本格化しています。2022年時点で世界の公共充電ステーション数は100万カ所を突破し、再生可能エネルギーとの連携も進展しています。特に太陽光・風力発電市場は過去5年間で50％以上成長しており、EV向けクリーン電力供給体制が整備されつつあります。また、企業によるEVフリート導入も拡大しており、2025年までに約50％の企業が社用車のEV化を検討しているとされています。このような政府・民間双方からの投資拡大が、低速EV市場の長期成長を支える重要な基盤となっています。
市場シナリオ詳細
● 2035年までに市場規模776億米ドル到達予測
● 2026年～2035年のCAGRは22.5％
● EVバッテリー価格は2010年比で89％低下
● EV平均走行距離は2015年比で40％向上
● 世界の公共充電ステーション数は100万カ所超
● 30カ国以上がEV補助金・税制優遇制度を導入
● 企業フリートEV化需要が急増
● ゴルフ場・観光施設・工場向け需要が拡大
● 日本では高齢化社会対応モビリティとして需要増加
● AI・IoT・ADAS統合によるスマートEV開発が加速
● 北米市場が次期成長エリアとして注目
● アジア太平洋地域が現在の最大市場シェアを維持
日本市場で低速電気自動車への注目が高まる理由と事業機会
日本市場では、高齢化社会の進行、地域交通インフラ不足、カーボンニュートラル政策推進を背景に、低速電気自動車市場への注目が急速に高まっています。特に地方自治体では、高齢者向け移動支援や観光地周遊モビリティとして低速EV導入が進んでいます。日本政府は2050年カーボンニュートラル実現を掲げており、2035年までに新車販売を電動車中心へ移行する方針を打ち出しています。さらに、日本国内では物流ラストワンマイル配送やスマートシティ実証プロジェクト向けに小型EV需要が増加しています。ゴルフ場、リゾート施設、空港、工場内輸送など限定エリア用途でも導入メリットが高く、燃料費削減、静音化、CO2削減効果が企業価値向上に直結しています。特に日本企業はESG投資への対応を強化しているため、低速EV関連市場は今後大きな投資対象になる可能性があります。