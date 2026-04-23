大切にしたい「ありがとう」の気持ち。

あの人に贈りたい感謝のメッセージを募集します。

平安閣グループCSR活動

第16回 「ありがとうを贈ろう。」キャンペーン開催

主催：平安閣グループ

共催：中日新聞社

後援：愛知県教育委員会、名古屋市教育委員会、春日井市教育委員会、尾張旭市教育委員会、長久手市教育委員会、東海市教育委員会、北名古屋市教育委員会、大府市教育委員会、半田市教育委員会、豊山町教育委員会、大治町教育委員会、清須市教育委員会、蟹江町教育委員会、豊明市教育委員会、知多市教育委員会、あま市教育委員会、東浦町教育委員会、一宮市教育委員会、江南市教育委員会、犬山市教育委員会、岩倉市教育委員会、扶桑町教育委員会、大口町教育委員会、小牧市教育委員会、日進市教育委員会、瀬戸市教育委員会、みよし市教育委員会、日本赤十字社愛知県支部





感謝を伝える大切さを広めたい。その想いから始まった活動が「ありがとうを贈ろう。」キャンペーンです。冠婚葬祭という仕事を通じて数えきれない「ありがとう」を見届けてきた平安閣グループのCSR活動です。

本キャンペーンは、大切な人への感謝のメッセージをお寄せいただき、100作品を選んで「ありがとうの本」として1冊の本にします。愛知県下の小学校や、希望者に無料配布しております。これまでの応募総数は107,411作品。昨年は愛知県下のみならず、全国から11,937通のメッセージをお寄せいただきました。

（過去の作品は、こちらよりご覧いただけます。https://arigatou.heiankaku.co.jp/）

今年も、愛知県教育委員会・名古屋市教育委員会などの各教育委員会からも後援をいただき、小学校からのクラス単位での応募や、学校の授業に活用いただいています。

■募集要項

ありがとうの本に掲載された方100名様に3,000円分の「えらべるPay®」※

抽選で400名様に1,000円分の「えらべるPay®」※をお送りします。

※「えらべるPay®」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。

「えらべるPay® 」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

この件に関するお問い合わせ先

株式会社平安閣「ありがとうを贈ろう。」事務局

〒462-0861 愛知県名古屋市北区辻本通1-21

TEL.052-916-1295