タオル製品の企画・製造・卸売を手がける野村タオル株式会社（本社：愛知県清須市、代表取締役：野村佳弘）は、XおよびInstagramにて100人モニターキャンペーンを実施いたしました。実際にご使用いただいた感想を収集・分析し、吸水性・使い心地・耐久性を検証。その結果、多くの高評価を獲得しました。これらの調査結果を踏まえ、「ヤバいタオル」を提案いたします。毎日使うものだからこそ、妥協ではなく満足を。タオル難民の皆さまに向けた、新たな選択肢です。

回答結果

本調査の回答を分析した結果、評価は以下のように分類されました。

■ 吸水性・速乾性：約40％

「髪の水分をしっかり吸収する」「ドライヤー時間が短縮された」「乾きが早い」といった声が最多となり、日常の時短ニーズに応える実用性が支持されました。

■ ふわふわ感・肌触り：約30％

「洗濯後もボリュームが持続」「敏感肌でも使いやすい」など、触感への満足度も高水準。家族で使える安心感が評価されています。

■ サイズ感：約20％

バスタオル半分時代（ハーフバスタオル）設計により、「十分な吸水力」「洗濯や収納がしやすい」「軽く扱いやすい」といった声が寄せられました。

■ その他：約10％

耐久性への期待やサイズ展開への要望など、商品力を前提とした前向きな意見が見られました。総合すると、約7割が吸水性・肌触りに関する評価であり、「拭くだけで違いがわかる」という体験価値が支持されていることが確認されました。

ヤバいタオルについて

ヤバいタオルは、浅野撚糸株式会社が開発した超無撚糸を使用。繊維を強く撚らない製法により、綿本来のやわらかさと高い吸水性を実現しています。また、「バスタオル半分時代（ハーフバスタオル）」という考え方のもと設計。従来のバスタオルの約半分サイズでありながら十分な吸水力を備え、洗濯や収納の負担軽減にも配慮しています。タオルを何枚も試しながら、どこか妥協して使い続けていませんか。吸水力が物足りない。乾きが遅い。ドライヤー時間が長い。その不満に、具体的な解決策があります。タオルを変えることは、暮らしの効率を見直すこと。ヤバいタオルは、“タオル難民”から卒業したい方に向けた一枚です。商品の詳細は、野村タオル公式サイト「ヤバいタオル」商品ページをご覧ください。https://www.nomura-towel.co.jp/products/yabaitowel/

【会社概要】

野村タオル株式会社は、大正5年の創業以来、100年以上にわたりタオルづくりを続けてきました。エンドユーザーの笑顔を思い描きながら技術を磨き、信頼を積み重ねています。「繊維製品の販売を通じ、ひとりひとりの暮らしに喜びを」という想いのもと、商品開発に取り組んでいます。会社名：野村タオル株式会社代表者：代表取締役 野村佳弘所在地：愛知県清須市寺野花園157創業 ：大正5年5月（1916年）設立 ：昭和35年3月28日（1960年）事業内容：タオル製品の企画、製造、卸売URL：https://nomura-towel.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

野村タオル 安富・原田担当者直通 ： 070-3323-0558会社代表：052-409-1151MAIL ： yasutomi@nomura-towel.co.jpURL ： https://www.nomura-towel.co.jp/

Instagram 投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DMtoD_dyd7F/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==/