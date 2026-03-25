【紀ノ国屋】渋谷スクランブルスクエア店、3月25日（水）にカフェゾーンをリニューアル

株式会社紀ノ國屋

株式会社紀ノ國屋（本社：東京都新宿区）は、2026年3月25日（水）、Gourmand Market KINOKUNIYA 渋谷スクランブルスクエア店のカフェゾーンをリニューアルオープンいたします。果実の美味しさをそのまま閉じ込めた「フルーツミニタルト」や、軽やかな食感のバゲットに具材をたっぷり挟んだ「バゲットサンド」など、新たなカフェメニューが登場します。また、開業時の限定バッグをベースにした渋谷店限定デザインのコンパクトバッグも数量限定で発売。リニューアルを記念した特別企画も実施いたします。

カフェゾーン リニューアルのポイント

果実を味わう「フルーツミニタルト」新登場

紀ノ国屋の店頭でも人気のフルーツを贅沢に使用した「フルーツミニタルト」が新登場。選りすぐりの果実の美味しさをぎゅっと閉じ込め、ひと口サイズながら華やかで満足感のあるスイーツに仕上げました。お好みのドリンクと一緒にお召し上がりください。 ※季節により内容が変わります。

商品名：ミニタルト各種

キウィ／ぶどう／オレンジ／ブルーベリー

各500円

ミックスフルーツ／いちご（季節限定）各550円

外はパリッと、中はふんわりのバゲットサンド

軽やかなバゲットに、相性抜群の具材をぎゅっと挟んだ「バゲットサンド」シリーズが登場。

王道のハムチーズから、香り豊かなチキンバジル、人気のサーモンチーズまで、満足感のある3種を取り揃えました。

商品名：バゲットサンド各種

ハムチーズ／チキンバジル／サーモンチーズ

価格：720円～

ミニパフェや、タパスも刷新

既存のパフェに加え、紀ノ国屋のフルーツを贅沢に使用した「ミニパフェ」が新登場。上質な果実の味わいをそのまま楽しめる、お手軽サイズのパフェです。夕方以降のニーズに合わせ、タパスシリーズもリニューアルし、その日ごとに内容が変わる「本日のタパス」をご用意しました。

スイーツからアルコール、軽食まで幅広く揃え、時間帯を問わずお楽しみいただけるラインアップへと進化しています。

ミニミックスフルーツパフェミニミックスバナナパフェ本日のタパス

渋谷店限定「コンパクトバッグ」発売

紀ノ国屋の人気コンパクトバッグシリーズに、渋谷店限定デザインが登場。開業時の限定バッグをモチーフにしたオリジナル柄で、マゼンタ／カーキ／ブルーの3色をご用意。

渋谷スクランブル交差点をイメージした、ここだけの特別なデザインです。（数量限定）

商品名：渋谷コンパクトバッグ

価格：各1,298円

素材：ポリエステル

サイズ：約タテ32×ヨコ44×マチ20cm

※数量限定 なくなりしだい終了

日替わりイベント情報

新しく生まれ変わった店舗をよりお楽しみいただけるよう、期間中は日替わりで特別イベントを開催します。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

ペリカンの食パンを販売樽生スパークリングワイン試飲販売太平閣のにくまん

・3月25日（水）14：30～

大人気〈ペリカン〉の食パンを数量限定で販売。

・3月27日（金）28日（土）

樽生スパークリングワインの試飲販売を実施。

フレッシュな泡の魅力をその場でお楽しみいただけます。

・3月28日（土）

〈太平閣〉の名物・にくまんを販売。

地元福岡で愛される美味しさをご堪能ください。

※商品は十分に用意してございますが、万が一品切れの際はご容赦ください。

※イベント情報は予告なく変更になる場合もございます。

店舗情報

Gourmand Market KINOKUNIYA 渋谷スクランブルスクエア店

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12

渋谷スクランブルスクエア 地下1階

営業時間：10:00～21:00（カフェL.O. 20:30）

■紀ノ国屋店舗情報

https://www.e-kinokuniya.com/store/

■紀ノ国屋公式オンラインストア

https://www.super-kinokuniya.jp/

■紀ノ国屋公式SNS

Facebook：https://www.facebook.com/superkinokuniya

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■各店舗Instagram

紀ノ国屋 インターナショナル（青山店）

https://www.instagram.com/aoyamakinokuniya/