ながらリフレッシュに最適！e angleより「エアリフレッシャー」が新登場









































◇ シンプル操作で集中ケア 足だけでなく、腕や手にも使えるマルチ設計面ファスナーで巻き付けるタイプのため、ふくらはぎ・足・手・腕に巻いて※1、スイッチを入れるだけ。約10分で自動停止するタイマー機能を搭載。リラックスしたままうっかり寝てしまっても、使いすぎによる身体への負担を抑えることができ、安心してお使いいただけます。長時間の使用を防げて安心です。◇ 最大100kPaの強力ポンプ＆選べる３段階の強さコンパクトな本体ながら、最大100kPaの強力ポンプ圧でしっかりとした加圧・収縮により、リフレッシュタイムをサポートします。弱・中・強の3段階でお好みの強さに調整が可能です。◇選べるカラーラインナップネイビー（ANGV-MSF10-A-NV）グレー（ANGV-MSF10-A-GY）※1 手首やひじ、ひざには使用できません。※2 1回の使用時間は10分以内、同一箇所への連続使用をさけ、1日の使用は30分以内をめどに使用して下さい。【 仕様 】https://digitalpr.jp/table_img/2946/124799/124799_web_1.png