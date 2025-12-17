こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ながらリフレッシュに最適！e angleより「エアリフレッシャー」が新登場
ふくらはぎ・足・手・腕に巻くだけ。コードレス＆3段階調節で、リラックスタイムをサポート
株式会社エディオンは、2025年12月18日（木）より、プライベートブランド「e angle」において、エアリフレッシャー「ANGV-MSF10-A」の販売を開始いたします。エディオン全店と、インターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）で取り扱います。
エアリフレッシャー「ANGV-MSF10-A」は、ふくらはぎや足、手・腕に巻くだけで、心地よい加圧により手軽にリフレッシュすることができる商品です※1。最大100kPaの強力なポンプ圧を搭載し、弱・中・強の3段階の調整がワンボタンでできるシンプルな操作性が特徴です。
充電式のコードレスタイプなので、テレビを見ながら・家事をしながらなど、シーンを選ばずお使いいただけます。コンパクトに収納できるので、ご自宅でのリラックスタイムはもちろん、オフィスや出張先でも手軽にお使いいただけます。
ラインナップとして、お好みに合わせてお選びできるネイビーとグレーの2カラーを展開します。
【 概要 】
商品：e angleシリーズ エアリフレッシャー「ANGV-MSF10-A」
発売日：2025年12月18日（木）
取り扱い：エディオン全店、およびエディオンネットショップ
価格：5,480円（税込）
詳細はe angle特設サイト（ https://www.edion.com/eangle ）よりご確認ください。
【 特長 】
◇ コードレスで、どこでも『ながらリフレッシュ』
USB充電式のコードレスタイプなので、コンセントの場所を気にせず、テレビを見ながら・家事をしながらなど、場所やシーンを選ばずお使いいただけます。1回の満充電（約3.5時間）で約3時間の使用が可能です※2。
コンパクトに収納して、出張先などでも手軽にお使いいただけます。
◇ シンプル操作で集中ケア 足だけでなく、腕や手にも使えるマルチ設計
面ファスナーで巻き付けるタイプのため、ふくらはぎ・足・手・腕に巻いて※1、スイッチを入れるだけ。約10分で自動停止するタイマー機能を搭載。リラックスしたままうっかり寝てしまっても、使いすぎによる身体への負担を抑えることができ、安心してお使いいただけます。長時間の使用を防げて安心です。
◇ 最大100kPaの強力ポンプ＆選べる３段階の強さ
コンパクトな本体ながら、最大100kPaの強力ポンプ圧でしっかりとした加圧・収縮により、リフレッシュタイムをサポートします。
弱・中・強の3段階でお好みの強さに調整が可能です。
◇選べるカラーラインナップ
ネイビー
（ANGV-MSF10-A-NV）
グレー
（ANGV-MSF10-A-GY）
※1 手首やひじ、ひざには使用できません。
※2 1回の使用時間は10分以内、同一箇所への連続使用をさけ、1日の使用は30分以内をめどに使用して下さい。
【 仕様 】
https://digitalpr.jp/table_img/2946/124799/124799_web_1.png
関連リンク
e angle特設サイト
https://www.edion.com/eangle
エディオン店舗
https://www.edion.co.jp/store
エディオンネットショップ
https://www.edion.com/
株式会社エディオンは、2025年12月18日（木）より、プライベートブランド「e angle」において、エアリフレッシャー「ANGV-MSF10-A」の販売を開始いたします。エディオン全店と、インターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）で取り扱います。
エアリフレッシャー「ANGV-MSF10-A」は、ふくらはぎや足、手・腕に巻くだけで、心地よい加圧により手軽にリフレッシュすることができる商品です※1。最大100kPaの強力なポンプ圧を搭載し、弱・中・強の3段階の調整がワンボタンでできるシンプルな操作性が特徴です。
ラインナップとして、お好みに合わせてお選びできるネイビーとグレーの2カラーを展開します。
【 概要 】
商品：e angleシリーズ エアリフレッシャー「ANGV-MSF10-A」
発売日：2025年12月18日（木）
取り扱い：エディオン全店、およびエディオンネットショップ
価格：5,480円（税込）
詳細はe angle特設サイト（ https://www.edion.com/eangle ）よりご確認ください。
【 特長 】
◇ コードレスで、どこでも『ながらリフレッシュ』
USB充電式のコードレスタイプなので、コンセントの場所を気にせず、テレビを見ながら・家事をしながらなど、場所やシーンを選ばずお使いいただけます。1回の満充電（約3.5時間）で約3時間の使用が可能です※2。
コンパクトに収納して、出張先などでも手軽にお使いいただけます。
◇ シンプル操作で集中ケア 足だけでなく、腕や手にも使えるマルチ設計
面ファスナーで巻き付けるタイプのため、ふくらはぎ・足・手・腕に巻いて※1、スイッチを入れるだけ。約10分で自動停止するタイマー機能を搭載。リラックスしたままうっかり寝てしまっても、使いすぎによる身体への負担を抑えることができ、安心してお使いいただけます。長時間の使用を防げて安心です。
◇ 最大100kPaの強力ポンプ＆選べる３段階の強さ
コンパクトな本体ながら、最大100kPaの強力ポンプ圧でしっかりとした加圧・収縮により、リフレッシュタイムをサポートします。
弱・中・強の3段階でお好みの強さに調整が可能です。
◇選べるカラーラインナップ
ネイビー
（ANGV-MSF10-A-NV）
グレー
（ANGV-MSF10-A-GY）
※1 手首やひじ、ひざには使用できません。
※2 1回の使用時間は10分以内、同一箇所への連続使用をさけ、1日の使用は30分以内をめどに使用して下さい。
【 仕様 】
https://digitalpr.jp/table_img/2946/124799/124799_web_1.png
関連リンク
e angle特設サイト
https://www.edion.com/eangle
エディオン店舗
https://www.edion.co.jp/store
エディオンネットショップ
https://www.edion.com/