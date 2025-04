〈大丸心斎橋店〉韓国の人気ブランド「スタンドオイル(STAND OIL)」、「ザバーネット(The Barnnet)」がポップアップ初登場！

株式会社 大丸 松坂屋 百貨店

心斎橋PARCO、大丸梅田店、大丸心斎橋店の3館でキタ・ミナミエリアにて展開している、大規模な韓国ブランドPOPUP「THE HYUNDAI GLOBAL with nugu in OSAKA」。韓国の現代百貨店と連携し、韓国発のファッションブランドが週替わりで登場中!

大丸心斎橋店では、ソウルをはじめ日本の若者からも絶大な支持を受ける「スタンドオイル(STAND OIL)」や、 「ザ バーネット(The Barnnet)」が期間限定で初登場いたします。

STAND OIL〈スタンド オイル〉 POPUP STORE ■5月14日(水)→20日(火)

韓国の20代女性から絶大な支持を受けるファッションデザイナーブランド「STAND OIL(スタンドオイル)」。ミニマルで洗練されたデザインや絶妙なカラーから、デイリーバッグとして韓国女性に広く愛されています。今回は本国でも絶大な人気を誇る「Chubby Bag(チャビーバッグ)」をはじめ、おしゃれなバッグを豊富なバリエーションでラインアップいたします。

●バッグ 税込15,600円●バッグ 税込16,400円●バッグ 税込13,000円

The Barnnet〈ザ バーネット〉 POPUP STORE ■5月21日(水)→27日(火)

韓国・ソウルを拠点に活動するデザイナーズブランド。2021年秋コレクションを皮切りに、これまで私たちだけのストーリーと真実性を持つ「The BarnnetHeritage」 を基盤にコレクションを展開。変わらない価値に注目し、「クラシック」と呼ばれるすべてのものをThe Barnnetならではの視点で再解釈し、新たな価値を加えて提案します。今回は定番人気のキャップやバッグのほか、これから活躍する最新アイテムも多数ご紹介いたします。

●ニット 税込14,625円●バッグ 税込14,625円●キャップ 税込6,093円

THE HYUNDAI GLOBAL with nugu in OSAKA

大丸松坂屋百貨店は、グループ会社である株式会社パルコとともに「現代(ヒュンダイ)百貨店」と連携し、大丸心斎橋店、大丸梅田店、心斎橋PARCOの3館で大阪キタ・ミナミエリアにて大規模な「韓国ブランドPOPUP」を2025年4月4日(金)~6月24日(火)までの約3ヶ月にわたり展開します。