TVアニメ「ローゼンメイデン」よりプライズ「Trio-Try-iT Figureー真紅ー」が6月第4週から順次展開！
【Trio-Try-iT Figureー真紅ー】 6月第4週より順次展開
フリューは、プライズ「Trio-Try-iT Figureー真紅ー」を6月第4週より順次展開する。
本製品は、TVアニメ「ローゼンメイデン」より第5ドール「真紅」を、同社のプライズフィギュア「Trio-Try-iT（トリオトライト）」で立体化したもの。
今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ」にて本製品の展開日を公開しており、6月第4週より順次展開を予定している。
＼フリュープライズ新着情報／- フリュープライズ公式 (@FURYU_prize) June 24, 2026
6月下旬から順次展開スタート❣️
TVアニメ「ローゼンメイデン」
Trio-Try-iT Figureー真紅ー
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(C)PEACH・PIT／ローゼンメイデン製作委員会