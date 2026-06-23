ÂçÏ¢¤Ç¡Ö²Æµ¨¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¡×³«Ëë¡¡Ãæ´Ú¼óÁê¤¬24Æü±éÀâÍ½Äê
¡¡¡ÚÂçÏ¢¶¦Æ±¡Û¥¹¥¤¥¹¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¢À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ÈÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¶¦ºÅ¤¹¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¡Ö²Æµ¨¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¡×¤¬23Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÎËÇ«¾ÊÂçÏ¢»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£²ñ´ü¤Ï3Æü´Ö¤Ç90°Ê¾å¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤«¤éÀ¯ºâ³¦¤ÎÍ×¿Í¤äÍ¼±¼Ô¤é1700¿ÍÄ¶¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£24Æü¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤ä´Ú¹ñ¤Î¶âÌ±¼â¼óÁê¤¬±éÀâ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ñµÄ¤ÎÁ´ÂÎ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÇÈµÚ³ÈÂç¤È¿¼²½¡×¤ÇAI¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¶âÍ»¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëµÄÂê¤ÎÊ¬²Ê²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¼óÁê¤é¤â½ÐÀÊ¤¹¤ë¡£
¡¡ÃæÅì¾ðÀª¤äÊÆÃæ´Ø·¸¡¢µðÂç·ÐºÑ·÷¹½ÁÛ¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×¤â²ñ´ü¤òÄÌ¤¸¤ÆµÄÂê¤È¤Ê¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬ÊÝ¸î¼çµÁ¿§¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¡¢Ãæ¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÏÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£