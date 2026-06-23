女優鈴木保奈美（59）が22日放送の日本テレビ系「世界まる見え！テレビ特捜部」にゲスト出演。海外の空港で職員にナンパされたという衝撃体験を告白した。

この日、同番組では「おっちょこちょいSP」と題し、世界各地における爆笑映像やエピソードなどが紹介された。

怪しい旅行客と税関職員の攻防について紹介したVTRの後、スタジオで「ゲストの皆様は税関で呼び止められたことはありますか？」と聞かれた鈴木は「私は、税関を出たところだったですけど。イタリアの…たぶんミラノだったと思うんですけど」と切り出した。

そして「お友達と2人だったので、初めてミラノに着いて、ちょっとドキドキして。そしたら空港の出口で、暇そうに立ってるお兄さんの（空港の）職員が“ちょっと！ちょっと！”って最後に呼び止められたんで、“え？なんかあったかな？”と思ってビックリして、“何ですか？”って言ったら、（その職員が）“今日はどこに泊まるの？”って（と言ってきた）」と続けた。

驚いたいたMCの所ジョージが「ナンパされたの？」と聞くと、鈴木は「そう！」と笑顔でビックリ体験を振り返っていた。