前田大然選手がSNSで披露した高級車とは

サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会が開催され、日本代表選手の動向に注目が集まっています。なかでも出場選手のひとりである前田大然選手は2024年7月、高級SUVとの2ショットを自身のSNSで公開していました。どのようなモデルが映っていたのでしょうか。

今回の特別仕様車は、その名の通りダイナミックな走りを追求したモデルです。

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レンジローバー スポーツの第3世代（現行型）は、2022年5月に発表され、日本では同月に受注が開始されました。直近では、2024年4月に2025年モデルの受注が開始され、PHEVモデルの価格改定や、新オプション「ステルスパック」の導入が行われています。

写真に映っていたのは、イギリスの高級車ブランド・ランドローバーが展開するSUV「レンジローバー・スポーツ」です。

同車は2022年に3代目へとフルモデルチェンジした現行モデルで、投稿された車両はディーゼル仕様の「D300」とみられます。

全長約4.9m、全幅約2mの堂々としたサイズを持ちながら、流麗でモダンなスタイリングが特徴で、フラッシュドアハンドルやシャープなLEDライトなど現行モデルらしいデザイン要素も備えています。

インテリアは水平基調のシンプルなレイアウトで、中央には13.1インチのタッチスクリーンを配置。上質な素材を用いた室内空間と高めの着座位置により、良好な視界を確保しています。

パワートレインはディーゼル、ガソリン、プラグインハイブリッドなど複数の仕様を設定。

D300では、3リッターディーゼルターボにマイルドハイブリッドシステムを搭載。最高出力は221kW（300PS）を発揮し、WLTCモード燃費は最大11.6km／Lを実現します。

安全面では、先進運転支援システム（ADAS）を搭載し、高速道路走行や市街地での運転負荷を軽減する機能を備えています。

新車価格（税込み）は1296万円からと案内されています。

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前田選手はSNSで「今回のオフシーズンもサポートして頂きました！高級感があり、すごく乗り心地が良い車なので、快適なオフシーズンを過ごせました！ありがとうございました！」と感謝を述べ、鮮やかな赤い車体と並ぶ姿を公開しました。

投稿の2枚目にはお子さんと車両との2ショットの姿も収められており、ファンからは「カッコ良い、ピッカピッカの赤がまた良いですね」「素敵なパパさん！クルマも素敵」「2枚目最高」といったコメントが相次ぎました。

W杯での活躍はもちろん、プライベートで見せるカーライフの一面にも注目が集まりそうです。