渋谷区の最高気温が35℃を超える日にグルメクーポンを配信!?　渋谷スクランブルスクエアで酷暑を楽しむ「SCRAMBLE SUMMER 2026」開催中

「渋谷スクランブルスクエア」は6月25日から8月30日まで、「SCRAMBLE SUMMER 2026」を開催します。

■輝く自分に出会えるようなコンテンツを多数用意！

今年は、「この夏、いちばん光る自分に。」をテーマに、同施設での特別な体験を通じて、輝く自分に出会えるようなコンテンツを多数用意しています。

B2階から1階のフードフロア、およびレストラン・カフェでは、夏の食ニーズに合わせた「SUMMERグルメ〜酷暑のオトモ、どれにする？〜」を開催。

「COOL」「HEALTHY」「POWER」の3つのテーマのもと、同施設でしか味わえない限定のひんやりスイーツやスタミナグルメが登場します。

さらに期間中には、渋谷初出店となる鎌倉の人気パティスリー・カフェ＜ゲンササキ ラ・ブティック・ドゥ・ユキノシタ・カマクラ＞や、同施設初出店の話題のドーナツ専門店＜モアドーナツ＞が期間限定で登場。夏のお出かけや手土産選びを楽しめます。

また、累計発行部数3,500万部超の人気漫画『宇宙兄弟』の世界観に没入できるスペシャルコラボレーションを実施するほか、夏のサンセットを心地よい音楽で彩る「SCRAMBLE MUSIC LOUNGE」など、夏を楽しむ特別な時間を届けます。

この夏は同施設でぜひ、心満たされるグルメや体験を通じて、“輝くあなた”に出会ってはいかがでしょうか。

■「SCRAMBLE SUMMER 2026」 概要

【開催期間】2026年6月25日〜8月30日

※各コンテンツの開催期間は異なります

【テーマ】この夏、いちばん光る自分に。

【公式サイト】https://www.shibuya-scramble-square.com/

■SUMMER グルメ〜酷暑のオトモ、どれにする？〜 開催！

多様化する夏の食ニーズを「COOL」「HEALTHY」「POWER」の3つのテーマに分類し、各ショップが今夏イチオシのメニューを展開します。

今年の夏も厳しい暑さが予想される中、暑さを心地よく和らげる冷たい「COOL」、体調管理を支える身体に優しい「HEALTHY」、スタミナをチャージする「POWER」といった、同施設ならではのバリエーション豊かなラインアップが勢ぞろい。天候や暑さを気にせず快適に過ごせる涼しい館内で、限定メニューをぜひ楽しんでみては？

また、期間中、東京都渋谷区の最高気温が35℃を超える日にグルメクーポンを配信。ぜひ渋谷スクランブルスクエアアプリをダウンロードの上、SUMMERグルメを楽しんでください。

⚫︎SUMMER グルメ〜酷暑のオトモ、どれにする？〜 概要

【開催期間】6月25日〜7月15日

＜グルメクーポン 詳細＞

【配信条件】気象庁が発表する天気予報において、東京都渋谷区の前日17時時点における翌日の最高気温が35℃を超えている場合、翌日に渋谷スクランブルスクエアアプリにてクーポンを配信

【対象条件】渋谷スクランブルスクエアアプリのダウンロード＆会員登録

【クーポン内容】500円（税込）以上の購入で350円オフ

【対象店舗】渋谷スクランブルスクエア フード＆スイーツ・レストラン＆カフェ全店

【利用期限】クーポン配信日当日限り有効

【配信枚数】先着100枚に達し次第終了

◇[COOL]

SMITH TEAMAKER／4階／「オレンジ&チャイのバニラサンデー」

オレンジとチャイを合わせたバニラサンデーは、スパイスの香りと果実の甘みが重なり合い、ゆっくり味わいたくなる一品。サンデーグラスの中に、春から初夏の色が幾重にも重なり、季節のオレンジのジューシーでやわらかな酸味と、心落ち着く芳醇なスパイス、そしてバニラアイスのなめらかさがひとつに溶け合います。

1,210円／イートインのみ

UP Noodle／TOKYU Foodshow EDGE B2階／「冷やしトムヤムフォー」

爽やかな酸味とピリッとした辛さが特徴のトムヤムスープを、冷やしフォーでさっぱりと仕上げました。プリプリのエビ、ゆで卵、トマト、パクチー、きゅうり、赤玉ねぎを彩りよくトッピング。暑い季節でも食べやすく、食欲をそそる一杯です。

1,100円／渋谷スクランブルスクエア限定

◇[HEALTHY]

つるとんたん UDON NOODLE Brasserie／13階／「グリルチキンと夏野菜サラダのおうどん」

冷たいおうどんに、香ばしく焼き上げたグリルチキンとトマト、スイートコーンなど彩り豊かな夏野菜をたっぷり使用。暑い季節にぴったりな、ヘルシーで満足感ある一杯です。

1,780円／イートインのみ/渋谷スクランブルスクエア限定

ANNA’S by Landtmann／6階 +Q BEAUTY／「ANNA’S アサイーボウル」

スーパーフルーツのアサイーとミックスベリーのアサイーボウル。フルーツ、ココナッツ、コーンフレークに、ナッツも添えました。軽食としても大満足のアサイーボウルです。

1,680円／イートインのみ/渋谷スクランブルスクエア限定

◇[POWER]

お好み たまちゃん／13階／「たまちゃんデラックス焼き」

具材は、豚肉、キャベツ、エビ、イカ、天かす、すじこんにゃくなどを使用した贅沢なお好み焼き。たまちゃんのお好み焼きはフワフワ食感で粉っぽさを感じないのが特徴的です。

1,680円／イートインのみ

天ぷら 天寅／13階／「天寅丼」

同店1番人気の天寅丼。ナス、キス、甘唐辛子、カボチャ、イカ、エビ×2の天ぷらをご飯の上に乗せたパワーメニューにぴったりな具沢山の天丼です。お好みで卓上の追加タレやカレー塩、抹茶塩、岩塩などで味わいの変化も楽しめます。

1,800円／イートインのみ/渋谷スクランブルスクエア限定

■人気漫画『宇宙兄弟』とのコラボイベント開催決定！

｢渋谷スクランブルスクエア｣と人気漫画『宇宙兄弟』が、待望の再コラボレーションを果たします。

宇宙と地上の間、「宙間」に位置する同施設にて、『宇宙兄弟』の登場人物たちが感じた、抑えきれない胸の高鳴りを体感できる特別なコンテンツを用意しました。

日常の「重力」から解き放たれる、ここでしか味わえない未知の新たなドキドキ。この夏、「宙間」で新しい自分に出会う瞬間を体験してみませんか。

⚫︎概要

【タイトル】渋谷スクランブルスクエア×宇宙兄弟 渋谷宙間学校 〜問いに、出会う。ドキドキに、出会う。〜

【開催期間】8月3日〜8月23日

【開催場所】SHIBUYA SKY、12階 イベントスペースScene12、9階TULLY’S COFFEE commu square内SCRAMBLE books＆

※イベントの詳細は7月9日にリリース配信予定です

※各コンテンツの開催期間は異なります

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