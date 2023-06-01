９日、試験会場となった湖南省長沙市第一中学で、試験を終え、花束を手に保護者と記念撮影する受験生。 （長沙＝新華社記者／陳思汗）

【新華社北京6月9日】中国の一部地域で9日、全国統一大学入学試験「高考」が終了した。

９日、試験会場となった湖南省長沙市第一中学で、試験を終え歓喜する受験生。（長沙＝新華社記者／陳思汗）

９日、試験会場となった湖南省長沙市第一中学で、試験を終え笑顔をみせる受験生。（長沙＝新華社記者／陳思汗）

９日、試験会場となった湖北省襄陽市保康県第一中学で、試験を終え、教師とハイタッチを交わす受験生。（襄陽＝新華社配信／楊韜）

９日、試験を終え、江蘇省南京市の金陵中学を後にする受験生。（南京＝新華社配信／丁亮）