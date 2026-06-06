徳島地方気象台は大雨に関する気象情報を発表しました。徳島県の南部では、7日日曜日の昼前から8日午前中にかけて土砂災害に注意するほか、7日昼過ぎから夜遅くにかけて低い土地の浸水や河川の増水に、十分注意するよう呼び掛けています。



沖縄県の先島諸島付近を北東に進んでいる熱帯低気圧が、7日には温帯低気圧に変わり徳島県へ接近する見込みです。



このため、低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響により、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。





また台風6号による大雨の影響で、今後、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。雨雲が現在の予想以上に発達した場合は、警報級の大雨となる可能性があります。南部では7日昼前から夜遅くにかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです。7日は、多いところで北部で1時間に30ミリの激しい雨が、南部で70ミリの非常に激しい雨が降るでしょう。予想雨量は6日から7日朝までの24時間に多い所で、北部、南部とも30ミリですが、7日朝から8日朝までの24時間では、多い所で北部 150ミリ南部 300ミリの大雨が予想されます。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意し今後の防災気象情報に注意してください。