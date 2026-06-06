特集は岡山県倉敷市出身のボクサー、元・WBAフライ級チャンピオンのユーリ阿久井政悟選手です。おととし（2024年）、岡山のジムで初めての世界王座に。その後、ベルトを失いましたが返り咲きを目指し鍛錬を積んでいます。そして、きょう（6日）に控える次戦は階級を一つ上げたスーパーフライ級で挑むことになりました。変化を続ける阿久井選手が見据えるものは…

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（この記事は前編・後編の後編です）

王座陥落から9か月 復帰戦へ

王座陥落から9か月経った去年12月、復帰戦が決まりました。



（記者）

「9か月ぶりの試合は楽しみ？」



（ユーリ阿久井政悟選手）

「楽しみですね。緊張するけど…」

（ケア担当 信定知宏さん）

「試合は『緊張』が勝つか『楽しい』が勝つん」



（ユーリ阿久井政悟選手）

「緊張が勝つ」



舞台は、ベルトを失った試合と同じ両国国技館。



ノンタイトル戦。阿久井選手は、フィリピンの元世界ランカーを相手に圧倒します。そして第3R。実況音生かし見事なKOで復活の狼煙をあげました。



（ユーリ阿久井政悟選手）

「戻ったからには世界チャンピオン目指します！」

次は「スーパーフライ級で世界を目指す」

そして、新たな決断も。



（ユーリ阿久井政悟選手）

「スーパーフライ級で世界を目指します」



これまではフライ級で戦ってきた阿久井選手。トレーニングにより、筋肉量が増加。体重も増えたため次戦では階級を上げることにしました。相手は、フィリピンの国内ランカー。勝つことはもちろん、勝ち方が問われる一戦です。



（ユーリ阿久井政悟選手）

「今までやってこなかった階級なんで相手の単純なパワーは変わってくる」

「どう崩してKOできるか楽しみです、スカッと勝って世界に返り咲けるようにしたい」



（守安竜也 会長）

「負けたら終わり」

「次になるかもしれないスーパーフライの世界タイトルの前哨戦落とせない試合」

「自分がめちゃくちゃ才能があるとは思ってない」

試合ひとつの結果が人生を左右するボクシングという競技。家族でゆっくり過ごす時間は多くはありません。



(妻 夢さん）

「プレッシャーはすごい…」



高校の同級生だった阿久井選手と夢さん。一緒に戦い続けています。



（記者）

「Q（阿久井選手の）よかったところは？」



（妻 夢さん）

「振り絞ります。そのときは優しかったんじゃないですかね（笑）」



（ユーリ阿久井政悟選手）

「そのときは？」



（千聖ちゃん（5））

「パパ、いつもママに怒られてる（笑）」



（野仲直樹コーチ）

「硬いですね。減速している押す方向が」



職人のように、自らのボクシングを作り上げる日々です。



（ユーリ阿久井政悟選手）

「自分がめちゃくちゃ才能があるとは思ってないから」

「周りを見てすごいなと思ってるから」

「悔しいってことはないですね」

「ボクシングに対しては頭を使ってきたから試行錯誤」

「これまでに来られなかった高いところに行きたい」



2階級制覇での王座返り咲き、そしてその先へ。

謙虚に、ただ真っすぐに。ユーリ阿久井政悟の「ボクシング」を目指して。

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