【元・WBAフライ級チャンピオン ユーリ阿久井政悟選手】2階級制覇での王座返り咲きを目指し「これまでに来られなかった高いところへ」【岡山・倉敷市出身】後編
特集は岡山県倉敷市出身のボクサー、元・WBAフライ級チャンピオンのユーリ阿久井政悟選手です。おととし（2024年）、岡山のジムで初めての世界王座に。その後、ベルトを失いましたが返り咲きを目指し鍛錬を積んでいます。そして、きょう（6日）に控える次戦は階級を一つ上げたスーパーフライ級で挑むことになりました。変化を続ける阿久井選手が見据えるものは…
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（この記事は前編・後編の後編です）
王座陥落から9か月 復帰戦へ
王座陥落から9か月経った去年12月、復帰戦が決まりました。
（記者）
「9か月ぶりの試合は楽しみ？」
（ユーリ阿久井政悟選手）
「楽しみですね。緊張するけど…」
（ケア担当 信定知宏さん）
「試合は『緊張』が勝つか『楽しい』が勝つん」
（ユーリ阿久井政悟選手）
「緊張が勝つ」
舞台は、ベルトを失った試合と同じ両国国技館。
ノンタイトル戦。阿久井選手は、フィリピンの元世界ランカーを相手に圧倒します。そして第3R。実況音生かし見事なKOで復活の狼煙をあげました。
（ユーリ阿久井政悟選手）
「戻ったからには世界チャンピオン目指します！」
次は「スーパーフライ級で世界を目指す」
そして、新たな決断も。
（ユーリ阿久井政悟選手）
「スーパーフライ級で世界を目指します」
これまではフライ級で戦ってきた阿久井選手。トレーニングにより、筋肉量が増加。体重も増えたため次戦では階級を上げることにしました。相手は、フィリピンの国内ランカー。勝つことはもちろん、勝ち方が問われる一戦です。
（ユーリ阿久井政悟選手）
「今までやってこなかった階級なんで相手の単純なパワーは変わってくる」
「どう崩してKOできるか楽しみです、スカッと勝って世界に返り咲けるようにしたい」
（守安竜也 会長）
「負けたら終わり」
「次になるかもしれないスーパーフライの世界タイトルの前哨戦落とせない試合」
「自分がめちゃくちゃ才能があるとは思ってない」
試合ひとつの結果が人生を左右するボクシングという競技。家族でゆっくり過ごす時間は多くはありません。
(妻 夢さん）
「プレッシャーはすごい…」
高校の同級生だった阿久井選手と夢さん。一緒に戦い続けています。
（記者）
「Q（阿久井選手の）よかったところは？」
（妻 夢さん）
「振り絞ります。そのときは優しかったんじゃないですかね（笑）」
（ユーリ阿久井政悟選手）
「そのときは？」
（千聖ちゃん（5））
「パパ、いつもママに怒られてる（笑）」
（野仲直樹コーチ）
「硬いですね。減速している押す方向が」
職人のように、自らのボクシングを作り上げる日々です。
（ユーリ阿久井政悟選手）
「自分がめちゃくちゃ才能があるとは思ってないから」
「周りを見てすごいなと思ってるから」
「悔しいってことはないですね」
「ボクシングに対しては頭を使ってきたから試行錯誤」
「これまでに来られなかった高いところに行きたい」
2階級制覇での王座返り咲き、そしてその先へ。
謙虚に、ただ真っすぐに。ユーリ阿久井政悟の「ボクシング」を目指して。
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