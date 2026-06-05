ふるさと納税に「小松基地航空祭2026」向けの前泊プラン 駅前ホテルを確約。Tシャツやステッカーなどの限定グッズも
宿泊先に設定されているホテルグランビナリオKOMATSU ANNEX
石川県小松市は、「小松基地航空祭2026」に合わせた特別な宿泊プランをふるさと納税の返礼品として6月4日（木）に受付開始した。
9月27日（日）に開催される「小松基地航空祭」の前日、9月26日（土）に宿泊できるプラン。今年は「ブルーインパルス」の展示飛行が正式決定しており、周辺ホテルの確保が極めて困難になることが予想されるという。
本プランは、北陸新幹線小松駅前の「ホテルグランビナリオ KOMATSU ANNEX」を宿泊先として確保できる。万全の体制で航空機の撮影に臨みたいファンにとって、注目の内容といえるだろう。
宿泊権のほか、自衛隊グッズ専門店「ハイレートクライム」や地元の老舗酒蔵「東酒造」が手がける、航空ファン向けの「3大限定特典」が付属する。
対象日
2026年9月26日（土）～航空祭当日チェックアウト
部屋タイプ・寄附金額
ANNEX Higher デラックスツイン1室（1～2名）：29万9,000円（限定1部屋）
シングル1室：10万8,000円（限定2部屋）
※合計3室限定
限定特典
小松基地航空祭2026オリジナルTシャツ
小松基地航空祭2026限定ステッカー
航空祭限定モデル日本酒3種セット（東酒造）
取扱サイト
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