宿泊先に設定されているホテルグランビナリオKOMATSU ANNEX

石川県小松市は、「小松基地航空祭2026」に合わせた特別な宿泊プランをふるさと納税の返礼品として6月4日（木）に受付開始した。

9月27日（日）に開催される「小松基地航空祭」の前日、9月26日（土）に宿泊できるプラン。今年は「ブルーインパルス」の展示飛行が正式決定しており、周辺ホテルの確保が極めて困難になることが予想されるという。

本プランは、北陸新幹線小松駅前の「ホテルグランビナリオ KOMATSU ANNEX」を宿泊先として確保できる。万全の体制で航空機の撮影に臨みたいファンにとって、注目の内容といえるだろう。

宿泊権のほか、自衛隊グッズ専門店「ハイレートクライム」や地元の老舗酒蔵「東酒造」が手がける、航空ファン向けの「3大限定特典」が付属する。

対象日

2026年9月26日（土）～航空祭当日チェックアウト

部屋タイプ・寄附金額

ANNEX Higher デラックスツイン1室（1～2名）：29万9,000円（限定1部屋）

シングル1室：10万8,000円（限定2部屋）

※合計3室限定

限定特典

小松基地航空祭2026オリジナルTシャツ

小松基地航空祭2026限定ステッカー

航空祭限定モデル日本酒3種セット（東酒造）

取扱サイト

【ふるさとチョイス】お礼の品掲載数No.1のふるさと納税サイト

https://www.furusato-tax.jp/