ほっともっと、新TVCM『アジフライのりタル弁当&ミニ冷やしわかめうどん』篇を放映中
持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は6月3日より、6月新商品のTVCM『アジフライのりタル弁当&ミニ冷やしわかめうどん』篇を順次放映している。
ほっともっと「アジフライのりタル弁当」
「アジフライのりタル弁当」(550円〜)は、大きなアジフライとちくわがのった新しいのり弁。メインの「アジフライ」はボリュームがあり、ふっくらとした食感が特長。別添のタルタルソースをかければ、より一層ごはんが進む味わいになるという。
ほっともっとTVCM『アジフライのりタル弁当＆ミニ冷やしわかめうどん』篇
ほっともっとTVCM『アジフライのりタル弁当＆ミニ冷やしわかめうどん』篇
ほっともっとTVCM『アジフライのりタル弁当＆ミニ冷やしわかめうどん』篇
そんな「アジフライのりタル弁当」を紹介する新TVCM『アジフライのりタル弁当&ミニ冷やしわかめうどん』篇では、ボリュームがあり、ふっくらとした食感が特長の「アジフライ」の美味しさを、明るく元気に表現。また、アジフライやちくわを盛り付ける迫力満点のシーンも見どころ。『アジフライのりタル弁当』ならではの美味しさが、躍動感あふれるシズルで描かれている。
ほっともっとTVCM『アジフライのりタル弁当＆ミニ冷やしわかめうどん』篇
また、CMの最後には、これからの季節にぴったりな『ミニ冷やしわかめうどん』(160円)も登場する。
ほっともっと「アジフライのりタル弁当」
「アジフライのりタル弁当」(550円〜)は、大きなアジフライとちくわがのった新しいのり弁。メインの「アジフライ」はボリュームがあり、ふっくらとした食感が特長。別添のタルタルソースをかければ、より一層ごはんが進む味わいになるという。
ほっともっとTVCM『アジフライのりタル弁当＆ミニ冷やしわかめうどん』篇
ほっともっとTVCM『アジフライのりタル弁当＆ミニ冷やしわかめうどん』篇
そんな「アジフライのりタル弁当」を紹介する新TVCM『アジフライのりタル弁当&ミニ冷やしわかめうどん』篇では、ボリュームがあり、ふっくらとした食感が特長の「アジフライ」の美味しさを、明るく元気に表現。また、アジフライやちくわを盛り付ける迫力満点のシーンも見どころ。『アジフライのりタル弁当』ならではの美味しさが、躍動感あふれるシズルで描かれている。
ほっともっとTVCM『アジフライのりタル弁当＆ミニ冷やしわかめうどん』篇
また、CMの最後には、これからの季節にぴったりな『ミニ冷やしわかめうどん』(160円)も登場する。