「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」抽選販売受付スタート - 4,000円分のお食事券付き
パスタ専門店「ジョリーパスタ」は今夏、オリジナルデザインのアイテムやお食事券が入った「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」を発売。6月4日より、公式アプリにて抽選販売の受付を開始している。
「ジョリーパスタの夏の福袋2026」
「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」では、イタリアの食材をモチーフとしたイラストやジョリーパスタのロゴがあしらわれた、オリジナルデザインのテーブルウェアが多数登場。さらに、レモンの形の可愛らしい調味料入れや、ジョリーパスタで使われているパスタ、全国の店舗で利用できる4,000円分のお食事券もセットになって、価格は5,000円。
購入方法は、まずは公式アプリより抽選に応募。第1次抽選販売の受付期間は6月4日〜8日18時までとなっており、6月10日に結果発表が行われる。落選した場合には、第2次抽選(6月10日〜15日18時)に応募することができ、いずれも、当選者は期日までに購入手続きのうえ、7月21日〜31日の期間中に店舗または宅配(7月下旬より順次発送、送料一律500円)で受け取ることができる。
福袋の内容は以下のとおり。
パスタ皿(サイズ:約Φ200mm)
「ジョリーパスタの夏の福袋2026」パスタ皿
ランチョンマット(約400×300mm)
カトラリーセット(フォーク約206mm、スプーン約186mm)
「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」(左)ランチョンマット、(右)カトラリーセット
グラス(約Φ74mm、容量285ml)
調味料入れ(約Φ50mm×H80mm)
「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」(左)グラス、(右)調味料入れ
ジョリーパスタ スパゲッティ(100g×5束)
「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」スパゲッティ(100g×5束)
ジョリーパスタお食事券 4,000円分(500円×8枚)
「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」お食事券 4,000円分(500円×8枚)
※画像はイメージです。
※デザイン、色、仕様は変更となる場合がある。
「ジョリーパスタの夏の福袋2026」
「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」では、イタリアの食材をモチーフとしたイラストやジョリーパスタのロゴがあしらわれた、オリジナルデザインのテーブルウェアが多数登場。さらに、レモンの形の可愛らしい調味料入れや、ジョリーパスタで使われているパスタ、全国の店舗で利用できる4,000円分のお食事券もセットになって、価格は5,000円。
福袋の内容は以下のとおり。
パスタ皿(サイズ:約Φ200mm)
「ジョリーパスタの夏の福袋2026」パスタ皿
ランチョンマット(約400×300mm)
カトラリーセット(フォーク約206mm、スプーン約186mm)
「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」(左)ランチョンマット、(右)カトラリーセット
グラス(約Φ74mm、容量285ml)
調味料入れ(約Φ50mm×H80mm)
「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」(左)グラス、(右)調味料入れ
ジョリーパスタ スパゲッティ(100g×5束)
「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」スパゲッティ(100g×5束)
ジョリーパスタお食事券 4,000円分(500円×8枚)
「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」お食事券 4,000円分(500円×8枚)
※画像はイメージです。
※デザイン、色、仕様は変更となる場合がある。