松屋フーズ、“優しいのにスパイシー”な新感覚のトマトカレー「ネオトマトごろごろチキンカレー」を「松屋」で発売
松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、6月9日10時から「ネオトマトごろごろチキンカレー」を販売する。
人気のごろチキシリーズから、暑くなるこれからの季節にピッタリな新しいおいしさが登場する。従来のトマトカレーとは一味違う“ネオトマト”カレーは、ココナッツミルクの優しい味わいと、トマトの爽やかな酸味が絶妙にマッチし、口いっぱいに広がる豊かな香りのあとには、スパイスのエキゾチックな後味が突き抜ける、まさに新感覚の味わいとなっている。鉄板でジューシーに焼き上げたチキンをごろごろと贅沢に使用した、食べ応えも抜群の自信作だとか。一足早く夏の気分を楽しめる、夏の新定番「ネオトマトごろごろチキンカレー」をぜひ賞味してほしい考え。
［小売価格］
ネオトマトカレー：680円
ネオトマトごろごろチキンカレー：1050円
ネオトマトカレギュウ：950円
ネオトマトチーズカレー：880円
ネオトマトハンバーグカレー：1050円
（すべて税込）
※持ち帰り可能。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要となる
［発売日］6月9日（火）
松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp