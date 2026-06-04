松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、6月9日10時から「ネオトマトごろごろチキンカレー」を販売する。



「ネオトマトごろごろチキンカレー」

人気のごろチキシリーズから、暑くなるこれからの季節にピッタリな新しいおいしさが登場する。従来のトマトカレーとは一味違う“ネオトマト”カレーは、ココナッツミルクの優しい味わいと、トマトの爽やかな酸味が絶妙にマッチし、口いっぱいに広がる豊かな香りのあとには、スパイスのエキゾチックな後味が突き抜ける、まさに新感覚の味わいとなっている。鉄板でジューシーに焼き上げたチキンをごろごろと贅沢に使用した、食べ応えも抜群の自信作だとか。一足早く夏の気分を楽しめる、夏の新定番「ネオトマトごろごろチキンカレー」をぜひ賞味してほしい考え。

［小売価格］

ネオトマトカレー：680円

ネオトマトごろごろチキンカレー：1050円

ネオトマトカレギュウ：950円

ネオトマトチーズカレー：880円

ネオトマトハンバーグカレー：1050円

（すべて税込）

※持ち帰り可能。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要となる

［発売日］6月9日（火）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp