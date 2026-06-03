Tokimeki Recordsが4年ぶりにリリースするオリジナルアルバム『黄昏なブルー』より、第5弾先行シングル「月はミラーボール -Under the Mirror Moon- feat. 財津マイ」を6月3日に配信リリースした。

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本アルバムは2022年リリースの『透明なガール』以来、4年ぶりのオリジナルアルバム。漫画と音楽が連動した架空の物語として展開される作品で、物語の主人公でもある“財津マイ”を中心にストーリーが進行。アルバムのボーカリストも財津マイが務める。アルバムからの1stシングル「モノクロームラブ -Shade of us-」は、TikTokでの動画作成数が20万件を超え、総再生数は10億回を突破。TikTok音楽チャートでは最高3位にランクインした。

第5弾先行シングルとなる「月はミラーボール -Under the Mirror Moon- feat. 財津マイ」は、美しいストリングスの旋律から始まる、エモーショナルなハウスビートによるダンスチューン。財津マイの哀愁を漂わせる歌が響く楽曲となっている。同日20時には、映像監督の葉南が手がけたMVも公開された。

（文=リアルサウンド編集部）