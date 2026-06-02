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TBS「田鎖ブラザーズ」ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【田鎖ブラザーズ】第７話ドラマ考察 火事は2件起こっていた!!まさかの犯人もっちゃん!! 岡田将生 染谷将太 宮近海斗 TravisJapan」を公開した。動画では、田鎖夫婦殺害事件の真相について、田鎖兄弟が最も信頼を寄せるもっちゃんこと茂木幸輝（山中崇）が、実は犯行を手引きした黒幕であるという衝撃の説を展開している。



トケル氏は第7話の展開を振り返り、もっちゃんが田鎖真（岡田将生）と田鎖稔（染谷将太）のために証拠のノートを盗まず、復元を手伝ったことから視聴者に「いい人だ、正義側だ」と認識されている現状に言及。しかし、「逆かもしれない」と指摘し、31年前の田鎖夫婦殺害と同じ時間に発生した辛島金属工場の火事に注目した。



この火事がアリバイ作りだと推測し、「火事で逃げ遅れたとされている間に、もっちゃんが田鎖家にいたとしたら」と推理。さらに、近場でもう1件の火事が起きて消防隊の到着が遅れていた可能性を挙げ、「田鎖夫婦殺害事件と辛島金属工場の火災は同時ではなかったのかもしれない」と語った。辛島貞夫（長江英和）がもっちゃんに握っている弱みは事件への関与だと分析し、「お前が事件に関わったとバレたら俺たちも終わる」という共犯関係が背景にあると指摘。「田鎖兄弟が一番信頼している人が実は事件に深く関わっていた」と独自の説を展開した。



さらにトケル氏は、もっちゃんが直接手を下したわけではなく、「犯人を手引きする役割だけを担ったんじゃないか」と考察。実行犯は五十嵐組の朝倉義徳（五頭岳夫）であるとし、事件後に呆然としていたもっちゃんの姿は、自身の行動が殺人に繋がるとは思っていなかったためだと解釈した。現在、兄弟に尽くしているのは優しさであると同時に「贖罪でもあるんじゃないか」と語り、過去の過ちに対する強い罪悪感が動機になっていると推測している。



最後にトケル氏は、足利晴子（井川遥）や小池俊太（岸谷五朗）、辛島ふみ（仙道敦子）らもそれぞれ事件の裏側に関わりを持っていると指摘し、「全員がそれぞれの形であの事件に関係している」とドラマの複雑な構図を分析。「手引きしたのが一番信頼していたもっちゃんだったとしたら、田鎖兄弟は誰を憎めばいいのかわからなくなる」と今後の展開に対する期待を語り、視聴者に問いかける形で考察を締めくくった。