さかなクン、「ちいかわ」にハマる 推しキャラクラー明かす「なんか自分を見てるような（笑）」 自由奔放さにシンパシー感じる
タレントで東京海洋大学名誉博士／客員教授のさかなクンが5月30日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「【抜き打ち】さかなクンのカバンの中身チェックしたらメディア初公開のものが大漁だった件！」と題した動画内で、『ちいかわ』にハマっていることを明かす場面があった。
【動画】「こんだけ入ってればそりゃ重い!!!」魚の“ぶ厚い”図鑑や私服などバッグの中身を一挙公開するさかなクン
動画は、常々さかなクンのリュックが“パンパン過ぎ”なことを受けて、スタッフが企画したもの。
リュックの中からは、魚の剥製や拾った貝殻、図鑑などの“ぶ厚い”魚の本が数冊などと、さかなクンらしさ全開のアイテムが続々と登場し、最終的に全29種類のアイテムが披露された。
番組等でよく手描きイラストを披露するさかなクンは、スケッチブックやクレヨンも常備。クレヨンは2セット持ち歩いており、1つは人気キャラクター作品「ちいかわ」パッケージのクレヨンだった。
さかなクンは「ちいかわさま、ハマっちゃってます〜。本当にかわいいなー」と、気に入っているクレヨンであることを紹介。スタッフから「誰のファンですか？」と問われると、「うさぎちゃんです」と回答し、「自由奔放なうさぎちゃんを見てると、なんか自分を見てるような（笑）」と楽しそうに話していた。
この様子に、コメント欄には「えーー!!さかなクンちいかわ好きなの しかも推しも一緒 気が合う〜」「さかなクンがちいかわ好きなのが なんか意外でうれしかったです（私も好きです） 好きなキャラも意外で、理由を知って納得です 笑」「癒された〜」「さかなクンの人間の部分を垣間見ることができて面白かった」などのリアクションが寄せられていた。
【動画】「こんだけ入ってればそりゃ重い!!!」魚の“ぶ厚い”図鑑や私服などバッグの中身を一挙公開するさかなクン
動画は、常々さかなクンのリュックが“パンパン過ぎ”なことを受けて、スタッフが企画したもの。
リュックの中からは、魚の剥製や拾った貝殻、図鑑などの“ぶ厚い”魚の本が数冊などと、さかなクンらしさ全開のアイテムが続々と登場し、最終的に全29種類のアイテムが披露された。
さかなクンは「ちいかわさま、ハマっちゃってます〜。本当にかわいいなー」と、気に入っているクレヨンであることを紹介。スタッフから「誰のファンですか？」と問われると、「うさぎちゃんです」と回答し、「自由奔放なうさぎちゃんを見てると、なんか自分を見てるような（笑）」と楽しそうに話していた。
この様子に、コメント欄には「えーー!!さかなクンちいかわ好きなの しかも推しも一緒 気が合う〜」「さかなクンがちいかわ好きなのが なんか意外でうれしかったです（私も好きです） 好きなキャラも意外で、理由を知って納得です 笑」「癒された〜」「さかなクンの人間の部分を垣間見ることができて面白かった」などのリアクションが寄せられていた。