フジテレビ系「指原千夏」が５月３０日に放送され、タレント・指原莉乃、若槻千夏がＭＣを務めた。

個室を舞台に本音トークを繰り広げるバラエティー。この日は、俳優・小泉孝太郎がゲスト出演した。

小泉は自身の半生を振り返りながら、ザ・ドリフターズのリーダーで俳優のいかりや長介さんへの恩を振り返った。

「事務所が、ザ・ドリフターズのみなさん、いらっしゃって。おそらく、どの世界も…。自分がど素人で入ったとき、どのベテランの人に出会うかで人生って大きく変わると思ってて。芸能もスポーツも、一般の社会も。僕は、いかりやさんと２年ちょっとしか付き合いはなかったですけど。出会えてなかったら、もうダメになってたんじゃないかな…。精神的にとかね」と明かした。

つづけて「精神的な支えだったから。移動の車に、いかりやさんが『おい、孝太郎。俺の車に乗れ』『いいか？台本を読むぞ？こうだぞ』『よし、飯食いに行くぞ』『飲みに行くぞ？朝まで』。全部、気にかけてくれて。孫のように…」と大先輩への深い感謝を振り返っていた。