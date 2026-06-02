「駅徒歩5分」のはずなのに、朝はエレベーター待ちで大渋滞――。豪華な共用施設や絶景で人気を集めるタワーマンションだが、実際に住んでみて初めて気づく“落とし穴”も少なくない。

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超高級タワマンの最新事情から、騒音、人間関係、災害時の不安までを、金融アナリストの高橋克英氏の新刊『超富裕層に「おもてなし」はいらない 世界の一流が日本に惹かれる本当の理由』（講談社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／つづきを読む）



写真はイメージ ©getty

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「カーギャラリー」付きタワマン登場

JR大阪駅北側の「うめきた2期地区」で再開発を進める積水ハウスなどによるタワーマンション「グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE」は、2024年2月から販売を始めると即完売となった。最上階の1部屋は25億円で分譲され、関西のタワマンで過去最高額を更新する。

「次代の王宮」をテーマにした46階建てタワマンの総戸数484戸のうち、28戸は専用エレベーターによって愛車を部屋まで運び込むことができ、リビングにカーギャラリーを併設するという。フロリダやシンガポールなど海外の超高級コンドミニアムに匹敵する豪華さだ。

東京カンテイによると、20階以上のタワーマンションの累積棟数（竣工ベース）は、2025年12月末時点で1602棟（42万1784戸）と前年比42棟増加で推移しており、2026年には1641棟となるという。

圧倒的な景色、夜景、空間。東京の都心や湾岸のタワマンでは、ベランダから新宿副都心、港区の高層ビル群、東京タワーや東京スカイツリーを望むことができる。窓一面にきらびやかな宝石のように広がる夜景はまさに絶景だ。

総戸数が1000戸を上回るような大規模なタワマンでは、豪華な共用施設も売りだ。夜景を眺めながらワインを飲めるバーやレストランにパーティールーム、サウナ付きの広々としたスパやジムに室内プール、複数のゲストルームやキッズルーム、コワーキングスペースなど目白押しだ。ラウンジにはコンシェルジュが常駐し、ホテルのような至れり尽くせりのサービスを、タワマンに住みながら利用できるのが醍醐味である。

立地もタワマンの大きな魅力だ。利便性の高い駅から徒歩5分以内のタワマンが大半であり、ターミナル駅や大型商業施設と地下で直結しているタワマンもある。

タワマンはそのものの高さから、エリアのランドマークでもある。タワマンを購入できるような購買力が高い層が集まることで、飲食店などの集積も進み、タワマンを含むエリア全体の魅力が増すことで、タワマンの資産価値も保たれることになる。

富裕層が買っているのか？

こうしたストロングポイントを持つタワマンを、実際に購入しているのは誰なのか。例えば、東京都心の1億〜3億円を超えるような超高額物件を購入する層は、当たり前ではあるが富裕層である。都内の富裕層に加え、地方の富裕層がセカンドハウスとして、またアジアの華僑など外国人が投資目的で購入するケースも増えている。

富裕層のなかでも、開業医や自営業者、IT関連や不動産関係者などが多く、立地などにもよるが、購入目的は、セカンドハウスや投資用と自宅用が半々のイメージだったりする。

中古や1億円未満の物件も数多く存在

もっとも、全国に広がる全てのタワマンが1億円以上の価格で、富裕層が所有を独占しているワケではない。豪華さや値段の高さが話題になりがちだが、実際のタワマン物件は価格も設備も様々だ。総戸数が多く賃貸物件もあるため、中古市場でも多くの物件が売買されている。

ペントハウスなどを除けば、首都圏近郊や地方の物件に加え、都心部や湾岸部の中古物件などでは、1億円未満の物件も数多く存在している。こうしたタワマン物件では、本書で想定するような富裕層ではなく、大企業や外資系企業のサラリーマン層や、世帯年収1500万円以上のパワーカップルや共働き世帯、土地持ち貯蓄持ちのシニア層なども多い。

なお、国土交通省の調査によると、2025年1〜6月に東京都内のタワマンを含む新築マンションを取得した人のうち、海外に住所がある人の割合は3・0％、大阪府では2・6％、京都府は2・3％だったという。

騒音や渋滞、災害時のデメリットも

豪華できらびやかなイメージのタワマンにもデメリットはある。例えば、建物全体の荷重負担の軽減のため、軽い素材を利用するため、隣接する部屋からの生活音や話し声に加え、強風時の「風切り音」、駅直結マンションでは電車の音による騒音なども問題になる。

ドラマの題材やSNSの論争のタネにも度々上がる、タワマン高層階の住民が低層階の住民を見下すマウンティングや、管理組合のゴタゴタがある場合もあり、それなりの人付き合いは免れない。

細かい話かもしれないが、タワマンの場合、朝の出勤時などにエレベーターがなかなか来ずに行列ができて渋滞する、一旦エレベーターを乗り換える必要がある、更に、地下の駐車場まで行かないといけないなど、自分の部屋から外に出るまで、それこそ10分以上時間がかかったりする。

駅至近なのに、実質徒歩15分だったりするのだ。これが毎日のことだと相当のストレスだ。

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タワーマンションのデメリットはこれだけでは終わらない⋯⋯

〈「数十年で廃墟化する」富裕層が“終の棲家”に選ばない理由とは⋯日本人が知らない【リスクだらけのタワーマンション】〉へ続く

（高橋 克英／Webオリジナル（外部転載））