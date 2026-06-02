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東大院で博士号を取得した韓国人YouTuberのパクくん氏が自身のYouTubeチャンネルで「日本人は気づいていない…外国から見た「異常な日本」5選｜韓国人が9年住んで何度も言葉を失った理由」を公開した。日本に9年間住む中で感じた、外国人から見た日本の「変なところ」を5つの視点から解説している。



動画の冒頭でパクくん氏は、「日本って、変な国なんです」と切り出し、日本人が常識の中で生きているため気づいていない独自の文化を指摘する。1つ目に挙げたのは「必要以上に謙虚すぎる文化」。日本人は自分の成果を直接アピールせず、大谷翔平選手でさえ「チームのおかげ」と語ることに触れ、アメリカでも愛される理由だと評価した。一方で、年収交渉や面接などでは「アピールできてなくて、その向こうも見たいこと見れなかったり」と、謙虚さがマイナスに働く場面もあると分析する。



続いて、「全員で空気を守る調和社会」に言及。満員電車でも通話する人がゼロであることや、誰も指示していないのに自然と列ができる行列文化に驚きを示した。さらに、会議での反対意見も「ちょっと難しいかもしれないですね」と柔らかく伝えるコミュニケーションに触れ、「自分だけ我慢してるんじゃなくて、全員で支え合ってると考えるとすごく楽になります」と語る。また、「個性と同調圧力が共存する」不思議さについても言及。入社式では全員が同じ黒スーツを着る一方で、原宿の奇抜なファッションや個性的なタレントが受け入れられている現状を挙げ、「他人に迷惑をかけない個性であれば、ちゃんと尊重される」と、ルールの中での個性が成立していると結論づけた。



最後に、「品質に異常なほどこだわる文化」を挙げた。和菓子の個別包装の開けやすさや、車のディーラーが最後まで見送るサービスを紹介し、「効率だけ見たら完全に必要ないことなのかもしれないですよ」と指摘。100年使える爪切りを作る職人精神に触れつつ、「効率より相手の気持ち」を重んじる姿勢が日本の美徳であり、目に見えない豊かさだと称賛した。



動画の最後でパクくん氏は、「外から見ると本当に不思議で面白い国です」と日本社会の独自性を総括。歴史的な背景や侍文化が現在の独特な社会を作り上げたと考察し、「日本生活が楽しい」と語って視聴者にコメントを呼びかけ、動画を締めくくった。