【今日の献立】2026年6月2日(火)「アスパラサンドバーグ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「アスパラサンドバーグ」 「濃厚なのにヘルシー！豆腐の和風ツナみそグラタン by 横田 真未さん」 「サラダチキンの生春巻き」 の全3品。
お弁当にもオススメのアスパラ入りハンバーグ、和風グラタン、お手軽生春巻きでパーティーにも最適なレシピ集。
【主菜】アスパラサンドバーグ
合いびき肉でグリーンアスパラをサンドした、包む手間のいらないお手軽ハンバーグです。
調理時間：15分
カロリー：376Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
＜タネ＞
合いびき肉 200g
卵 1個
パン粉 大さじ2
牛乳 大さじ1
ニンニク (すりおろし)少々
塩 小さじ1/2
コショウ 少々
ナツメグ 少々
＜ソース＞
ケチャップ 大さじ3
ウスターソース 大さじ1
レタス 2~4枚
プチトマト 4~6個
サラダ油 大さじ1/2
2. (1)の上にグリーンアスパラを等間隔に並べ、残りの＜タネ＞を上からのせる。焼き色が付いたらひっくり返して蓋をし、弱火で5〜7分焼く。
余分な油が出たらキッチンペーパーで拭き取ってください。
3. 焼けたらお好みの大きさに切ってちぎったレタス、プチトマトと共に器に盛り合わせ、混ぜ合わせた＜ソース＞を添える。
【副菜】濃厚なのにヘルシー！豆腐の和風ツナみそグラタン by 横田 真未さん
豆腐にツナやみそ、大葉をソースにした和風グラタンです。みそとチーズの相性がバツグンでお腹にもたまるボリュームがうれしい！
調理時間：15分
カロリー：338Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
＜ツナみそ＞
ツナ (缶)70g
みりん 小さじ2
みそ 小さじ1
大葉 (せん切り)2枚分
白ゴマ 少々
マヨネーズ 適量 ピザ用チーズ 大さじ4
刻みのり 少々
焼く前に豆腐をお好みの形に切っても良いでしょう。
2. 温めたグリルまたはオーブントースターで焼き色が付くまで焼き、刻みのりを散らす。
【副菜】サラダチキンの生春巻き
コンビニでも手に入るサラダチキンを使えば、生春巻きもあっという間に作れます。
調理時間：15分
カロリー：116Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
レタス 1/4個
紫玉ネギ 1/8個
ライスペーパー 4枚
スイートチリソース (市販品)適量
2. 斜め半分に切って器に盛り、小皿に入れたスイートチリソースを添える。
お弁当にもオススメのアスパラ入りハンバーグ、和風グラタン、お手軽生春巻きでパーティーにも最適なレシピ集。
【主菜】アスパラサンドバーグ
合いびき肉でグリーンアスパラをサンドした、包む手間のいらないお手軽ハンバーグです。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：376Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）グリーンアスパラ 2本 小麦粉 少々
＜タネ＞
合いびき肉 200g
卵 1個
パン粉 大さじ2
牛乳 大さじ1
ニンニク (すりおろし)少々
塩 小さじ1/2
コショウ 少々
ナツメグ 少々
＜ソース＞
ケチャップ 大さじ3
ウスターソース 大さじ1
レタス 2~4枚
プチトマト 4~6個
サラダ油 大さじ1/2
【下準備】グリーンアスパラは根元を切り落とし、下半分の皮をピーラーでむく。長さを半分に切り、ラップに包んで電子レンジで30秒加熱したら水分を拭き取り、小麦粉をまぶす。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルに＜タネ＞の材料を入れて粘りが出るまでしっかり手で練る。卵焼き器にサラダ油を入れ、＜タネ＞の1/2量を正方形に広げてから中火で焼く。
©Eレシピ
2. (1)の上にグリーンアスパラを等間隔に並べ、残りの＜タネ＞を上からのせる。焼き色が付いたらひっくり返して蓋をし、弱火で5〜7分焼く。
©Eレシピ
余分な油が出たらキッチンペーパーで拭き取ってください。
3. 焼けたらお好みの大きさに切ってちぎったレタス、プチトマトと共に器に盛り合わせ、混ぜ合わせた＜ソース＞を添える。
©Eレシピ
【副菜】濃厚なのにヘルシー！豆腐の和風ツナみそグラタン by 横田 真未さん
豆腐にツナやみそ、大葉をソースにした和風グラタンです。みそとチーズの相性がバツグンでお腹にもたまるボリュームがうれしい！
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：338Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）絹ごし豆腐 1丁(400g)
＜ツナみそ＞
ツナ (缶)70g
みりん 小さじ2
みそ 小さじ1
大葉 (せん切り)2枚分
白ゴマ 少々
マヨネーズ 適量 ピザ用チーズ 大さじ4
刻みのり 少々
【下準備】絹ごし豆腐はキッチンペーパーで包み、重しをのせて10分水きりをする。ツナの油をきり、＜ツナみそ＞の材料と混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 耐熱皿に絹ごし豆腐をのせ、上に＜ツナみそ＞、マヨネーズ、ピザ用チーズの順にのせる。
©Eレシピ
焼く前に豆腐をお好みの形に切っても良いでしょう。
2. 温めたグリルまたはオーブントースターで焼き色が付くまで焼き、刻みのりを散らす。
©Eレシピ
【副菜】サラダチキンの生春巻き
コンビニでも手に入るサラダチキンを使えば、生春巻きもあっという間に作れます。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：116Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）サラダチキン (市販品)50~70g
レタス 1/4個
紫玉ネギ 1/8個
ライスペーパー 4枚
スイートチリソース (市販品)適量
【下準備】サラダチキンは小さめに手で裂く。レタスは細切りにする。紫玉ネギは縦薄切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. ライスペーパーの両面に霧吹きで水を吹き、皿に広げる。真ん中よりも手前にサラダチキン、紫玉ネギ、レタスの順にのせ、手前からライスペーパーの端をかぶせて左右を内側に折って巻きこむ(4本作る)。
©Eレシピ
2. 斜め半分に切って器に盛り、小皿に入れたスイートチリソースを添える。
©Eレシピ