プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「アスパラサンドバーグ」 「濃厚なのにヘルシー！豆腐の和風ツナみそグラタン by 横田 真未さん」 「サラダチキンの生春巻き」 の全3品。
お弁当にもオススメのアスパラ入りハンバーグ、和風グラタン、お手軽生春巻きでパーティーにも最適なレシピ集。

【主菜】アスパラサンドバーグ
合いびき肉でグリーンアスパラをサンドした、包む手間のいらないお手軽ハンバーグです。

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調理時間：15分
カロリー：376Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

グリーンアスパラ  2本   小麦粉  少々
＜タネ＞
  合いびき肉  200g
  卵  1個
  パン粉  大さじ2
  牛乳  大さじ1
  ニンニク  (すりおろし)少々
  塩  小さじ1/2
  コショウ  少々
  ナツメグ  少々
＜ソース＞
  ケチャップ  大さじ3
  ウスターソース  大さじ1
レタス  2~4枚
プチトマト  4~6個
サラダ油  大さじ1/2

【下準備】

グリーンアスパラは根元を切り落とし、下半分の皮をピーラーでむく。長さを半分に切り、ラップに包んで電子レンジで30秒加熱したら水分を拭き取り、小麦粉をまぶす。

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【作り方】

1. ボウルに＜タネ＞の材料を入れて粘りが出るまでしっかり手で練る。卵焼き器にサラダ油を入れ、＜タネ＞の1/2量を正方形に広げてから中火で焼く。

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2. (1)の上にグリーンアスパラを等間隔に並べ、残りの＜タネ＞を上からのせる。焼き色が付いたらひっくり返して蓋をし、弱火で5〜7分焼く。

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余分な油が出たらキッチンペーパーで拭き取ってください。
3. 焼けたらお好みの大きさに切ってちぎったレタス、プチトマトと共に器に盛り合わせ、混ぜ合わせた＜ソース＞を添える。

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【副菜】濃厚なのにヘルシー！豆腐の和風ツナみそグラタン by 横田 真未さん
豆腐にツナやみそ、大葉をソースにした和風グラタンです。みそとチーズの相性がバツグンでお腹にもたまるボリュームがうれしい！

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調理時間：15分
カロリー：338Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

絹ごし豆腐  1丁(400g)
＜ツナみそ＞
  ツナ  (缶)70g
  みりん  小さじ2
  みそ  小さじ1
  大葉  (せん切り)2枚分
  白ゴマ  少々
マヨネーズ  適量 ピザ用チーズ  大さじ4
刻みのり  少々

【下準備】

絹ごし豆腐はキッチンペーパーで包み、重しをのせて10分水きりをする。ツナの油をきり、＜ツナみそ＞の材料と混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. 耐熱皿に絹ごし豆腐をのせ、上に＜ツナみそ＞、マヨネーズ、ピザ用チーズの順にのせる。

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焼く前に豆腐をお好みの形に切っても良いでしょう。
2. 温めたグリルまたはオーブントースターで焼き色が付くまで焼き、刻みのりを散らす。

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【副菜】サラダチキンの生春巻き
コンビニでも手に入るサラダチキンを使えば、生春巻きもあっという間に作れます。

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調理時間：15分
カロリー：116Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

サラダチキン  (市販品)50~70g
レタス  1/4個
紫玉ネギ  1/8個
ライスペーパー  4枚
スイートチリソース  (市販品)適量

【下準備】

サラダチキンは小さめに手で裂く。レタスは細切りにする。紫玉ネギは縦薄切りにする。

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【作り方】

1. ライスペーパーの両面に霧吹きで水を吹き、皿に広げる。真ん中よりも手前にサラダチキン、紫玉ネギ、レタスの順にのせ、手前からライスペーパーの端をかぶせて左右を内側に折って巻きこむ(4本作る)。

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2. 斜め半分に切って器に盛り、小皿に入れたスイートチリソースを添える。

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