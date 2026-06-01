Dreame Technology Japanは1日、ヘアケア製品などを日本市場向けに発売すると発表した。

発表会の会場には、同社が手がけるスマートフォンの一部製品が展示されていた（日本での発売は未定）。

スマートフォン製品

展示されていたのは、「Dreame×nubia RS1」と「AURORA LS1」、「AURORA 煌めく星空」の3機種。

「Dreame×nubia RS1」は、スタンダードモデルに位置づけられるAndroidスマートフォン。カメラは、35mm相当と18mm相当のデュアルカメラ構成で、ディスプレイは144Hzのリフレッシュレートに対応する。バッテリー容量は7200mAhで80Wまでの急速充電に対応する。そのほか、IP68とIP69の防水防塵性能や画面内指紋認証（超音波式）をサポートする。

Dreame×nubia RS1

撮影モード

「AURORA LS1」は、カメラ部分が脱着できるモジュール式のAndroidスマートフォン。メインカメラは1インチの大型センサーを備える。カメラモジュールは脱着式のため、端末から離れた場所でも撮影できる。カメラはこのほか115mm相当の光学ズームをサポートする。

AURORA LS1

カメラモジュールは脱着式

AURORA 煌めく星空

ヘアケア製品やロボット掃除機など、技術力を生かした製品群を展開

Dreame Technologyは、2017年に中国蘇州で設立されたメーカーで、世界トップレベルのモーター技術や高度なアルゴリズムを持ち合わせている。すでに120を超える国と地域の1万以上の店舗で取り扱われており、1億人以上のユーザーに製品やサービスを提供しているという。

日本への展開にあたって、同社による市場調査を実施しており、「自宅の床掃除にかかる時間を短縮したい」ユーザーが全体の86％、「日々のヘアケアの時間を短縮したい」ユーザーが89％と、ユーザーの関心が高いと指摘。「時短を、芸術に。」というキーワードを掲げ、日本でもさまざまな製品を展開するとした。

ヘアケア製品では、合計3製品をラインアップする。

「Dreame Miracle Pro Silk」は、ダメージヘアのために進化したワンランク上のヘアケア体験ができる製品として、ToFセンサーを内蔵した熱制御技術や頭皮循環を促すレッドライト、超微細ミスト機能などを備える。また、「カラーリングした色が8週間続く」とうたうカラープロテクションとデュアルレイヤー・リペアシステムを搭載する。

また、スタイルを選択することで、プロレベルのカールに仕上がるよう、温度やタイミングなどを自動で調整する。各種センサーが髪の水分状態を分析し、風量と温度を自動で調整する「AIスタイリングアシスト」機能を搭載している。

カールドライヤーの「Dreame AirStyle Pro HI」では、スマートフォンアプリでユーザーの写真を撮影すると、ユーザーに合ったスタイリングをAIが提案してくれる機能を搭載している。また、スタイルを選択することで、プロレベルのカールに仕上がるよう、温度やタイミングなどを自動で調整してくれる。

日本アンバサダーに就任したCocomi

発表会の会場には、同社の日本アンバサダーに就任したフルート奏者のCocomiも駆けつけ、実際に製品を体験する姿も見られた。

日本アンバサダーに就任したCocomi

このほか、自動で階段を昇降するロボット掃除機「DREAME Cyber X」も展示され、実際に階段を上り下りするデモンストレーションが行われていた。