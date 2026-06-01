『風、薫る』バーンズ先生の“特別授業”にネット期待 失意の“ゆき”中井友望には同情も「乗り越えるのよ！」「つらいよねぇ…」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第10週「疾風に勁草（けいそう）を」（第46回）が1日に放送され、バーンズ（エマ・ハワード）が看護婦見習いたちの前で授業を予告すると、ネット上には「アツい！」「気になるなぁ」といった声が集まった。
【写真】特別授業を行うバーンズ（エマ・ハワード） 明日の『風、薫る』
小野田（宮地雅子）の容態は回復の見込みが立たず、看護婦見習いのゆき（中井友望）とトメ（原嶋凛）は担当医の坂田（金井勇太）から家族への連絡を促される。
りんや直美らが、必死に看病にあたるゆきを見守る中、小野田は静かに息を引き取る。家族に代わって、小野田の最期を涙ながらに看取ったゆきは、直後から実習を休むことに。
食事も摂らず塞ぎ込んでしまうゆきを寮で心配するりん（見上）や直美（上坂）たち。するとそこへバーンズが姿を見せる。「ゆきと話をします」と告げるバーンズに、りんが「ゆきさんはまだお話しできるような状態では…」と語りかける。これにバーンズは「ならば看護が必要です」と応じ、ゆきのいる部屋へ向かう。
身体を横にして頭から布団をかぶるゆき。そんな彼女にバーンズは「話をしましょう」と静かに呼びかける。布団をかぶったまま「申し訳ありません…」とゆきが返事すると、バーンズは彼女の布団を剥がして「今からここで授業をします」と宣言するのだった。
放送後、ネット上には「バーンズ先生アツい！」「明日のバーンズ先生の特別授業、気になるなぁ」「どんな授業をするのか楽しみ」などの反響が相次ぎ、失意のゆきにも「乗り越えるのよ！ゆきさん！」「ココロがぎゅっとなりますね」「初めて担当した患者さんが亡くなる…つらいよねぇ…」といった投稿が多数寄せられていた。
【写真】特別授業を行うバーンズ（エマ・ハワード） 明日の『風、薫る』
小野田（宮地雅子）の容態は回復の見込みが立たず、看護婦見習いのゆき（中井友望）とトメ（原嶋凛）は担当医の坂田（金井勇太）から家族への連絡を促される。
食事も摂らず塞ぎ込んでしまうゆきを寮で心配するりん（見上）や直美（上坂）たち。するとそこへバーンズが姿を見せる。「ゆきと話をします」と告げるバーンズに、りんが「ゆきさんはまだお話しできるような状態では…」と語りかける。これにバーンズは「ならば看護が必要です」と応じ、ゆきのいる部屋へ向かう。
身体を横にして頭から布団をかぶるゆき。そんな彼女にバーンズは「話をしましょう」と静かに呼びかける。布団をかぶったまま「申し訳ありません…」とゆきが返事すると、バーンズは彼女の布団を剥がして「今からここで授業をします」と宣言するのだった。
放送後、ネット上には「バーンズ先生アツい！」「明日のバーンズ先生の特別授業、気になるなぁ」「どんな授業をするのか楽しみ」などの反響が相次ぎ、失意のゆきにも「乗り越えるのよ！ゆきさん！」「ココロがぎゅっとなりますね」「初めて担当した患者さんが亡くなる…つらいよねぇ…」といった投稿が多数寄せられていた。