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社労士たかこ先生が、YouTubeチャンネル「わがまま社労士の人財革命チャンネル」で公開した「【警告】「優しすぎる職場」から新人が逃げる理由。退職代行を使われるホワイト企業の特徴」において、近年急増する「ホワイトすぎて辞める」若手の心理と、企業側が取るべき具体的な対策について解説した。



動画の冒頭でたかこ先生は、退職代行の依頼内容を分析すると、従来の「聞いていた話と実態が違う」という不満に加え、「ホワイトすぎて辞める」という新しいパターンが急増していると指摘する。



その背景として、上司が新人に気を使いすぎて簡単な作業しか与えないことで、新人が「この会社にいて成長できるのか」「自分は必要とされていないのでは」と不安を抱いてしまう現状があるという。今の若手は、給料や休みの数だけでなく、「成長実感」や「将来の市場価値」をシビアに見ているのだ。



この課題に対し、たかこ先生は「優しくする＝仕事を減らすではない」と強調する。企業側がやるべきことは、予測できる職場を作ることだという。例えば、入社から3ヶ月間で何ができれば良いかのロードマップを最初に提示し、初日は見学、1週間後は簡単な担当業務、1ヶ月後は小さな成果物を作らせるなど、段階的に負荷を上げていく設計が必要だと語る。



さらに、入社後30日間の業務リストを事前に用意しておくことで、新人が「やることがない」と放置される事態を防ぐことができる。



また、動画の終盤では、退職代行が使われやすいタイミングとしてゴールデンウィークや年末年始などの「大型連休明け」を挙げている。連休中に家族や友人と自分の仕事を比べてしまい、連休最終日に「戻らない」と決断するケースが多いという。そのため、「連休に入る前に違和感を解消する」ための面談を予定に組み込むことが、退職代行への一番効く予防策であると結論付けた。