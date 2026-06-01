もうすぐW杯開幕！ 実は“サッカーが上手い”芸能人 大人気アイドルに俳優、芸人も
「2026 FIFAワールドカップ」開幕まであと2週間を切った。芸能界にも多くのサッカーファンがいるが、中には実際にサッカーをプレーしていた経験者も少なくない。この記事では人気と、サッカーの実力を兼ね備えた芸能人を紹介したい。
【写真】「実はサッカーが上手かった芸能人」11人のフォトギャラリー
■ 目黒蓮
アイドルグループ・SnowManの人気メンバー・目黒蓮。俳優としても主演映画『SAKAMOTO DAYS』が公開中のほか、世界的にヒットしている海外ドラマ『SHOGUN 将軍』にシーズン2から出演することが予定されている。そんな目黒だが、実は子どもの頃は約8年間サッカーに打ち込んでいた元サッカー少年。かつて『炎の体育会TV』（TBS系）に出演した際には、制限時間内に20個の的をサッカーボールを蹴って射抜く「キックターゲット」で芸能人初のパーフェクトを達成した。この結果にはスタジオでモニタリングしていた同じ事務所の先輩・上田竜也も「サッカー選手になれば？」と目を丸くしていた。
■ 竹内涼真
最近ではヒットしたドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）や、『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）など、主演作が途切れない人気者の竹内涼真。実は彼も、学生時代はサッカーに打ち込み、高校時代に東京ヴェルディユースに所属していた。同期には今も現役で活躍するプロ選手が何人も存在する。
■ 水嶋ヒロ
人気イケメン俳優として名を馳せた水嶋ヒロも、中学・高校は名門サッカー部のある神奈川県・桐蔭学園に進学。高校3年時には全国高校サッカー選手権に出場し、ベスト4まで進出。“怪物”と謳（うた）われた平山相太擁する国見高校とも対戦し、惜しくも敗れている。自身のYouTubeチャンネルでは、ボールを蹴る様子も公開。15年ぶりというプレーだったが、華麗なドリブルで相手を抜く瞬間も見せている。
【写真】「実はサッカーが上手かった芸能人」11人のフォトギャラリー
■ 目黒蓮
アイドルグループ・SnowManの人気メンバー・目黒蓮。俳優としても主演映画『SAKAMOTO DAYS』が公開中のほか、世界的にヒットしている海外ドラマ『SHOGUN 将軍』にシーズン2から出演することが予定されている。そんな目黒だが、実は子どもの頃は約8年間サッカーに打ち込んでいた元サッカー少年。かつて『炎の体育会TV』（TBS系）に出演した際には、制限時間内に20個の的をサッカーボールを蹴って射抜く「キックターゲット」で芸能人初のパーフェクトを達成した。この結果にはスタジオでモニタリングしていた同じ事務所の先輩・上田竜也も「サッカー選手になれば？」と目を丸くしていた。
最近ではヒットしたドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）や、『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）など、主演作が途切れない人気者の竹内涼真。実は彼も、学生時代はサッカーに打ち込み、高校時代に東京ヴェルディユースに所属していた。同期には今も現役で活躍するプロ選手が何人も存在する。
■ 水嶋ヒロ
人気イケメン俳優として名を馳せた水嶋ヒロも、中学・高校は名門サッカー部のある神奈川県・桐蔭学園に進学。高校3年時には全国高校サッカー選手権に出場し、ベスト4まで進出。“怪物”と謳（うた）われた平山相太擁する国見高校とも対戦し、惜しくも敗れている。自身のYouTubeチャンネルでは、ボールを蹴る様子も公開。15年ぶりというプレーだったが、華麗なドリブルで相手を抜く瞬間も見せている。