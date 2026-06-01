171cm“人気ABEMAアナウンサー”、ノースリーブ×デニムパンツ姿が「美しすぎる」「スタイル抜群」「すんごい」
ABEMAアナウンサーの瀧山あかねが1日までにInstagramを更新。オフショットを披露すると、ファンから称賛が寄せられた。
【写真】171cm“人気ABEMAアナウンサー”が「スタイル抜群」 水着ショットも（13枚）
2011年にNMB48に2期生として加入、2012年1月15日にグループを卒業し、2018年4月からはABEMAアナウンサーとして活躍している瀧山。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売し話題を呼んだ。SNSには水着姿など、抜群のスタイルが印象的なショットを度々投稿している。
今回は生放送前のオフショットを披露。チェック柄のノースリーブトップス×デニムパンツ姿で魅せた。可愛らしい表情も印象的だ。ファンからは「美しすぎる」「スタイル抜群」「すんごい」などの声が集まっている。
■瀧山あかね（たきやま あかね）
1994年5月10日生まれ。兵庫県出身。高校在学中の2011年にNMB48第2期オーディションに合格し、5月から研究生としてグループに在籍。学業優先を理由に翌年1月にグループを卒業すると、大学進学後の2014年よりタレント活動を再開した。2017年9月には、AbemaTV初代専属キャスターに採用。翌年4月から専属キャスターとしての活動を正式に開始した。
引用：「瀧山あかね」Instagram（@takiyama_akane）
【写真】171cm“人気ABEMAアナウンサー”が「スタイル抜群」 水着ショットも（13枚）
2011年にNMB48に2期生として加入、2012年1月15日にグループを卒業し、2018年4月からはABEMAアナウンサーとして活躍している瀧山。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売し話題を呼んだ。SNSには水着姿など、抜群のスタイルが印象的なショットを度々投稿している。
■瀧山あかね（たきやま あかね）
1994年5月10日生まれ。兵庫県出身。高校在学中の2011年にNMB48第2期オーディションに合格し、5月から研究生としてグループに在籍。学業優先を理由に翌年1月にグループを卒業すると、大学進学後の2014年よりタレント活動を再開した。2017年9月には、AbemaTV初代専属キャスターに採用。翌年4月から専属キャスターとしての活動を正式に開始した。
引用：「瀧山あかね」Instagram（@takiyama_akane）