『豊臣兄弟！』仲野太賀、父・中野英雄とサプライズ親子共演！ 衝撃クライマックスに騒然「まさか」「壮大な親子喧嘩」
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第21回「風雲！竹田城」が31日に放送され、仲野の父・中野英雄がサプライズ出演。衝撃的な展開を迎えると、ネット上には「まさか」「アツすぎる」「壮大な親子喧嘩」などの反響が集まった。
【写真】仲野太賀、父・中野英雄と親子共演！第21回「風雲！竹田城」より
秀吉（池松壮亮）と小一郎（仲野）は、荒木村重（トータス松本）に代わって織田と毛利の間で揺れる播磨の攻略に当たる。難しい任務と思われたが、村重の仲介で出会った姫路城代・小寺官兵衛（倉悠貴）が、見事な手腕で播磨の国衆を織田方につけてみせる。
その後、半兵衛（菅田将暉）の案で、秀吉はさらに西方へ兵を進めることを決め西播磨へ。一方、小一郎は但馬の竹田城攻めを任され、初めて総大将として戦に臨む！
そんな第21回では、竹田城城主・太田垣輝延役で中野英雄が登場。“一滴の血も流さずに勝利する”ことを目標にした小一郎は、竹田城の水の補給路を断ち、相手を降伏させる作戦に打って出る。
クライマックスシーンでは、補給係になりすました小一郎たちが竹田城の内部へ。仲野演じる小一郎と父の中野扮する輝延が対峙すると、ネット上には「まさかこんな形で親子共演が実現するとは」「しっかりご対面の直接対決!!」「親子共演アツすぎる」などの声が続出。
兵も懐柔されて絶対的不利な状況に陥ったにも関わらず、輝延が家臣たちに対して「何をしておる…早くこいつらを斬らんか！刺し違えてでもわしを助けよ！」と命令。さらに輝延が「それがお前らの役目であろう！」と言い放つと小一郎は激怒。立ち上がると輝延を殴り付け「家臣の命を何じゃと思うとるんじゃ！」と絶叫する。
小一郎の“怒りの鉄拳制裁”に輝延が鼻血を流す様子が映し出されると、ネット上には「父上をぶん殴る演技凄すぎる笑」「壮大な親子喧嘩」「パパ内心めちゃくちゃ嬉しいやろなぁ」といった投稿も相次いでいた。
【写真】仲野太賀、父・中野英雄と親子共演！第21回「風雲！竹田城」より
秀吉（池松壮亮）と小一郎（仲野）は、荒木村重（トータス松本）に代わって織田と毛利の間で揺れる播磨の攻略に当たる。難しい任務と思われたが、村重の仲介で出会った姫路城代・小寺官兵衛（倉悠貴）が、見事な手腕で播磨の国衆を織田方につけてみせる。
そんな第21回では、竹田城城主・太田垣輝延役で中野英雄が登場。“一滴の血も流さずに勝利する”ことを目標にした小一郎は、竹田城の水の補給路を断ち、相手を降伏させる作戦に打って出る。
クライマックスシーンでは、補給係になりすました小一郎たちが竹田城の内部へ。仲野演じる小一郎と父の中野扮する輝延が対峙すると、ネット上には「まさかこんな形で親子共演が実現するとは」「しっかりご対面の直接対決!!」「親子共演アツすぎる」などの声が続出。
兵も懐柔されて絶対的不利な状況に陥ったにも関わらず、輝延が家臣たちに対して「何をしておる…早くこいつらを斬らんか！刺し違えてでもわしを助けよ！」と命令。さらに輝延が「それがお前らの役目であろう！」と言い放つと小一郎は激怒。立ち上がると輝延を殴り付け「家臣の命を何じゃと思うとるんじゃ！」と絶叫する。
小一郎の“怒りの鉄拳制裁”に輝延が鼻血を流す様子が映し出されると、ネット上には「父上をぶん殴る演技凄すぎる笑」「壮大な親子喧嘩」「パパ内心めちゃくちゃ嬉しいやろなぁ」といった投稿も相次いでいた。