『ＧＩＦＴ』“人香”有村架純「結婚は無理」“涼”山田裕貴の反応に視聴者キュン「付き合ってる？」「幸せになって」
堤真一が主演を務める日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）の第8話が31日に放送され、人香（有村架純）の「結婚は無理」という言葉に反応する涼（山田裕貴）の姿が描かれると、ネット上には「もう付き合ってる？ｗｗｗ」「イチャイチャ可愛い」「幸せになってほしい」などの声が集まった。
【写真】ネット「付き合ってる？」人香（有村架純）と涼（山田裕貴）『ＧＩＦＴ』第8話より
以前、ブラックホールに関する研究を伍鉄（堤）に完全否定され闇に落とされたポストドクター（博士研究員）の宗像（宮崎優）が、伍鉄の行為を雑誌社に訴えた。人香は記事を取り下げるよう宗像に頼むが、伍鉄がブルズを辞めることが条件だと言われる。
同じ頃、涼は練習に集中できないでいた。医師から肥大型心筋症の可能性を告げられたためだ。さらに、キャサリン（円井わん）は出産の夢と車いすラグビー継続の間で心が揺れ、圭二郎（本田響矢）は谷口（細田佳央太）には及ばない自身のパフォーマンスに悔しさをにじませる。
そんなある日、涼の異変に気付いていた人香は彼に「どこか悪いの？」と聞く。涼は、病院へ行ったことは認めつつも「なんの問題もなかったよ」とポツリ。彼が隠し事をしていることを察知した人香はムスッとした顔になると「結婚は無理だと思うな」と語りかける。
あ然としつつ「えっ？なに急に？」と反応する涼に、人香は続けて「だって言ったでしょ？結婚のメリット。“ちゃんと伝える”」と言うと、涼の“問題はなかった”という説明について「それ、嘘じゃん」と指摘。「だから無理じゃない？まっ、私は別にしないですけど」とつぶやく。
隠し事があることについて「さみしいよ…」ともらす人香。彼女に涼が「なんかあったら、ちゃんと言うから」と答えて、無理やり笑わせようとする姿が映し出されると、ネット上には「なんかこれもう付き合ってる？ｗｗｗ」「キャーなにこの胸キュンシーン」「涼と人香のイチャイチャ可愛い」といった反響や「涼くんと人香ちゃん幸せになってほしい」「頼むからハッピーエンドであってくれぇえええ」などの投稿が相次いでいた。
【写真】ネット「付き合ってる？」人香（有村架純）と涼（山田裕貴）『ＧＩＦＴ』第8話より
以前、ブラックホールに関する研究を伍鉄（堤）に完全否定され闇に落とされたポストドクター（博士研究員）の宗像（宮崎優）が、伍鉄の行為を雑誌社に訴えた。人香は記事を取り下げるよう宗像に頼むが、伍鉄がブルズを辞めることが条件だと言われる。
そんなある日、涼の異変に気付いていた人香は彼に「どこか悪いの？」と聞く。涼は、病院へ行ったことは認めつつも「なんの問題もなかったよ」とポツリ。彼が隠し事をしていることを察知した人香はムスッとした顔になると「結婚は無理だと思うな」と語りかける。
あ然としつつ「えっ？なに急に？」と反応する涼に、人香は続けて「だって言ったでしょ？結婚のメリット。“ちゃんと伝える”」と言うと、涼の“問題はなかった”という説明について「それ、嘘じゃん」と指摘。「だから無理じゃない？まっ、私は別にしないですけど」とつぶやく。
隠し事があることについて「さみしいよ…」ともらす人香。彼女に涼が「なんかあったら、ちゃんと言うから」と答えて、無理やり笑わせようとする姿が映し出されると、ネット上には「なんかこれもう付き合ってる？ｗｗｗ」「キャーなにこの胸キュンシーン」「涼と人香のイチャイチャ可愛い」といった反響や「涼くんと人香ちゃん幸せになってほしい」「頼むからハッピーエンドであってくれぇえええ」などの投稿が相次いでいた。