【難解略語】「新」が何の略か分かりますか？　とある国名！漢字を英語に直して…

突然ですが、「新」が何の略か知っていますか？

みなさんも知っているあの国！

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「ニュージーランド」でした！

「新」は、南太平洋に位置する「ニュージーランド」を指す略語です。漢字一文字でこの国を表すのは、かつて中国語や日本語で「新西蘭（シンシーラン）」と音訳・意訳されていたことに由来します。「新西蘭」の頭文字である「新」が、そのまま略称として定着しました。

ニュージーランドは北島と南島の二つの主要な島から成り立っており、首都はウェリントン、最大都市はオークランドです。人口は約500万人と多くはありませんが、雄大な自然景観と豊かな生態系で世界的に知られています。また、映画『ロード・オブ・ザ・リング』の撮影地としても有名です。

さらに、ニュージーランドは農業・牧畜業が盛んで、羊の数が人口を大きく上回ることでも知られています。日本とのつながりも深く、乳製品や牛肉・羊肉などの輸出を通じて経済的な結びつきがあります。国旗にはイギリスとの歴史的関係を示すユニオンジャックと、南十字星が描かれています。

次回の難解略語もお楽しみに！

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