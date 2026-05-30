日本テレビ系「大悟の芸人領収書」が２５日に放送され、千鳥・大悟がＭＣを務めた。

この日は、大悟が映画「箱の中の羊」（是枝裕和監督）で女優・綾瀬はるかとダブル主演を務めたことを記念し「芸人こそ最高の役者ＳＰ」を進行。

今後、俳優業を増やしたいと考えているライス・関町知弘、ネプチューン・堀内健、かが屋・賀屋壮也、をゲストに招いた。

関町は「大悟さん。僕、聞いたんですけど…。セリフがあんまり入ってないから、監督に『もしセリフ入ってなかったら、僕はセリフを耳打ちしますんで、それで言ってください』って…？」と聞くと、堀内は「是枝監督に？」と驚いた。

大悟は「それ、最初ね。最初に『セリフ覚えて来られますか？』って言われて…。『覚えなくていい方法はあるんですか？』って聞いたら『じゃあ台本というか、セリフも渡さないので。当日、よーいスタートの前に僕が耳元でいうのをそのまま言っていただけたら。それでも。どっちにされます？』って言われて」と、カンヌ国際映画祭で最高賞パルムドールを受賞した世界的な名監督との衝撃的なやりとりを明かした。

大悟は「それは是枝監督が５歳の子とかに使う手なんだって…」と苦笑して、笑わせていた。